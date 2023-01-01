義大999秒焰火氣勢磅礴 跨年夜現場破5萬人
義大跨年夜施放999秒焰火，超過16分鐘磅礴焰火陪民眾喜迎2023年。義大今年打造高度36公尺、全長約108公尺的焰火版立體光牆，震撼焰火搭配動感配樂，現場有孩童原本嫌焰火太吵，想離開，家長正愁如何安撫，沒幾秒孩童就被連續綻放的焰火吸著目光，直呼「我的媽呀」、「好漂亮」。主辦單位宣布義大跨年夜現場突破5萬人次。
義大舉辦跨年焰火秀已邁14年，這次安排「流行、藝術、浪漫、歡樂」4大主題，以不同焰火圖騰、節奏展演，搭配經典電影歌曲、歌劇樂曲，營造沈浸式體驗。其中，民眾反應最熱烈的是焰火光束交錯穿插，如同飛機噴射意象的橋段，現場驚呼連連。
999秒焰火秀，現場有情侶浪漫擁抱，親吻祝福彼此邁向新的一年；也有民眾全程拿手機錄影，深怕遺漏任何精彩瞬間；還有孩童原本受不了焰火迸發的震撼聲響，想離開現場，家長正思考如何說服，沒幾秒就聽到孩童大呼「我的媽呀！」被連續迸發的焰火深深吸引，接續讚嘆「好漂亮」。
焰火進到尾聲，如同新年大放送，火樹銀花接續迸發、百花齊放，點亮整片夜空，結束觀眾立刻群起歡呼、鼓掌，表情如同意猶未盡。
這次義大跨年焰火秀，為分流人潮，昨天中午12點，觀賞焰火的熱門位置義守大學，就開放民眾卡位；下午至入夜，人潮都持續湧入，主辦單位元旦凌晨0時30分左右宣布，今年跨年夜人潮突破5萬人。
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