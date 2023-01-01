高雄跨年倒數陳其邁萌戴兔耳朵上陣 成最大彩蛋
「10、9、8、7.....」，高雄市長陳其邁昨晚11點55分，頭戴「兔耳朵」率市府團隊現身「亞灣未來市」跨年演唱會舞台，帶著全體市民跨年倒數，萌翻的造型成為跨年夜最大彩蛋，他感謝大家一年的辛苦，也祝福大家平安幸福，新年快樂，一改制式的冗長致詞，讓大家感受到高雄不一樣。
2022倒數10分鐘，亞灣未來市跨年現場聚滿逾20萬民眾迎接跨年的重要一刻，市長陳其邁、議長康裕成，率府會團隊現身舞台，陳其邁竟頭戴彩色「兔耳朵」出現，臉上堆滿笑容，萌達達的模樣，讓大家好驚訝。
一登場陳其邁就說，新年他不要講太多，祝大家平安順利，同時預告元旦高流幸福式演唱會，要大家跨滿24小時，新年快樂、平安幸福，2023一定會更好！接著180秒亞灣跨年花火在倒數聲跨越2023的當下，點亮整個亞灣區夜空，滿場絢麗。
昨晚跨年晚會由天生歌姬A-Lin壓軸演出，她先接連演唱兩首原民曲風的快樂，炒熱氣氛，再轉向另一面舞台演唱「失戀無罪」，「有一種悲傷」等情歌，唱到「摯友」一曲時不只台上台下唱和，粉絲還拿出手機，讓現場「亮」成一片星海，讓A-Lin感動萬分。
A-Lin要大家拋開2022所有不開心，2023年一想到A-Lin都能很開心。她看到粉絲high爆，笑說自己都好想再多唱一首。最後一曲「一想到你阿」，除自帶Band，更高規格帶領28位舞者賣力精彩演出，全程比照演唱會等級，還與台下粉絲比看誰唱得最大聲！
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