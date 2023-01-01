快訊

「3…2…1 新年快樂」煙火璀璨、北中南跨年演唱嗨翻

影／迎接2023新年快樂！義大世界999秒跨年煙火璀璨

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影
高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影

五、四、三、二、一，2023新年快樂！高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，其中有全台首創的「立體繪煙火」，全長108公尺的巨型施放裝置，搭配特製手工煙火彈，打造煙火版光牆，還特別加入歌劇式音樂，享受煙花夜空小劇場般的沉浸式體驗，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。

義大世界跨年煙火，今年已經是第14年登場，堪稱是南台灣代表性最有看頭的跨年活動之一，義大世界跨年煙火於大草坪區施放，許多民眾攜家結伴在義守大學校園內觀看，校內地勢較高的平台，只要避開遮蔽物，都站滿許多民眾前來觀賞，此次跨年適逢三天連假，義大皇家酒店與義大天悅飯店跨年全面滿房之外，義大世界購物廣場適逢12周年慶，跨年夜延長營業至晚間11點，美食專櫃更延長至凌晨0點30分；義大遊樂世界跨年也加開星光場，營業至晚間8點，還推雙人優惠票999元，吸引不少民眾入園同樂，開心從早玩到晚也迎接2023新年到來。

高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影
高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影
高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影
高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影
高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓小朋友看得開心不已。記者劉學聖／攝影
高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓小朋友看得開心不已。記者劉學聖／攝影
高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影
高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影
高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影
高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影
高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影
高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影
高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影
高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影
高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影
高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影
高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影
高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影

跨年 義大世界

延伸閱讀

影／300秒台北101跨年煙火 絢麗迎接2023到來

台北101煙火璀璨300秒 高空綻放笑臉喜迎2023年

「3…2…1 新年快樂」煙火璀璨、北中南跨年演唱嗨翻

義大999秒焰火人潮持續湧入 民眾中午12點就到場卡位

相關新聞

義大999秒焰火人潮持續湧入 民眾中午12點就到場卡位

義大世界跨年從早high到晚，因應雙人999元套票優惠，白天樂園即湧入人潮，還有購物廣場歡慶12周年，找來外國舞者大秀舞...

高雄首座客語幼兒園 拚3月開園

高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦高雄首家「客語沉浸非營利幼兒園」，預計招收60名3至6歲幼兒，目前正做室內...

屏東縣新科議員／張利惠 要提升原鄉教育

屏東縣三地門鄉62歲張利惠有3任鄉民代表資歷，成功轉戰縣議員，來自青葉部落的她，是三地門鄉10個部落中唯一魯凱族，致力協...

影／迎接2023新年快樂！義大世界999秒跨年煙火璀璨

五、四、三、二、一，2023新年快樂！高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現...

高雄跨年女團PT Girls熱辣演出 唱到一半「脫」了

2023亞灣未來市演唱會今晚毫無冷場，滅火器樂團將跨年獨家獻唱留在高雄，動力火車更帶來新歌饗宴高雄粉絲，令人驚驗的是，活...

高雄跨年晚間9點過後湧入20萬人 艾怡良穿緊身連身褲裝火辣登場

高雄亞灣未來市跨年演唱會今晚金曲歌后艾怡良來開唱，她接連演唱「早晚」、「玻璃心」等曲，唱到擁抱一曲時更鼓勵大家跟身旁的人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。