影／迎接2023新年快樂！義大世界999秒跨年煙火璀璨

五、四、三、二、一，2023新年快樂！高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，其中有全台首創的「立體繪煙火」，全長108公尺的巨型施放裝置，搭配特製手工煙火彈，打造煙火版光牆，還特別加入歌劇式音樂，享受煙花夜空小劇場般的沉浸式體驗，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。

義大世界跨年煙火，今年已經是第14年登場，堪稱是南台灣代表性最有看頭的跨年活動之一，義大世界跨年煙火於大草坪區施放，許多民眾攜家結伴在義守大學校園內觀看，校內地勢較高的平台，只要避開遮蔽物，都站滿許多民眾前來觀賞，此次跨年適逢三天連假，義大皇家酒店與義大天悅飯店跨年全面滿房之外，義大世界購物廣場適逢12周年慶，跨年夜延長營業至晚間11點，美食專櫃更延長至凌晨0點30分；義大遊樂世界跨年也加開星光場，營業至晚間8點，還推雙人優惠票999元，吸引不少民眾入園同樂，開心從早玩到晚也迎接2023新年到來。 高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影 高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影 高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓小朋友看得開心不已。記者劉學聖／攝影 高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影 高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影 高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影 高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影 高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影 高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現場施放999秒大型立體藝術煙火，讓現場上萬民眾看得如癡如醉驚呼讚嘆連連。記者劉學聖／攝影