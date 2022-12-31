義大999秒焰火人潮持續湧入 民眾中午12點就到場卡位

義大世界跨年從早high到晚，因應雙人999元套票優惠，白天樂園即湧入人潮，還有購物廣場歡慶12周年，找來外國舞者大秀舞蹈，還有阿卡貝拉樂團表演；有民眾為了卡觀賞焰火主要位置，下午就到義守大學卡位，整座義大城白天起就滿布歡樂節慶氣氛。

為錯開車流、人流，義大世界今天中午12點，就開放民眾提早到義守大學觀看點卡位；下午2點多，即可見現場攝影腳架羅列，專業相機一字排開，民眾還自備露營椅，在精彩焰火上場前可以稍做休息，配備可謂一應俱全。

有民眾說，中午12點一開放，他就立刻到場卡位，一定要捕捉到最清楚的畫面；還有民眾表示自己特地從台東來，因為義大煙火「最多顆」，第一次來就帶齊扶手椅、保暖小物、零嘴點心，為夜晚的精彩瞬間做足準備。