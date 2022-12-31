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「3…2…1 新年快樂」煙火璀璨、北中南跨年演唱嗨翻

義大999秒焰火人潮持續湧入 民眾中午12點就到場卡位

聯合報／ 記者林品君劉學聖／高雄即時報導
義大皇家酒店戶外星光Buffet，用餐客人原幾乎就定位，但剛才戶外飄起小雨，客人移進室內，獨特賞焰火用餐體驗，感受恐遭打折。記者林品君／攝影
義大皇家酒店戶外星光Buffet，用餐客人原幾乎就定位，但剛才戶外飄起小雨，客人移進室內，獨特賞焰火用餐體驗，感受恐遭打折。記者林品君／攝影

義大世界跨年從早high到晚，因應雙人999元套票優惠，白天樂園即湧入人潮，還有購物廣場歡慶12周年，找來外國舞者大秀舞蹈，還有阿卡貝拉樂團表演；有民眾為了卡觀賞焰火主要位置，下午就到義守大學卡位，整座義大城白天起就滿布歡樂節慶氣氛。

為錯開車流、人流，義大世界今天中午12點，就開放民眾提早到義守大學觀看點卡位；下午2點多，即可見現場攝影腳架羅列，專業相機一字排開，民眾還自備露營椅，在精彩焰火上場前可以稍做休息，配備可謂一應俱全。

有民眾說，中午12點一開放，他就立刻到場卡位，一定要捕捉到最清楚的畫面；還有民眾表示自己特地從台東來，因為義大煙火「最多顆」，第一次來就帶齊扶手椅、保暖小物、零嘴點心，為夜晚的精彩瞬間做足準備。

義大999秒立體焰火秀剩不到1小時就要登場，目前最佳看點幾乎都被占滿，人潮仍持續湧入，但剛才戶外開始飄起小雨，皇家酒店星光Buffet客人移進室內，獨特賞焰火用餐體驗，感受恐遭打折。

義大999秒立體焰火秀剩不到1小時就要登場，目前最佳看點幾乎都被占滿，人潮仍持續湧入。記者劉學聖／攝影
義大999秒立體焰火秀剩不到1小時就要登場，目前最佳看點幾乎都被占滿，人潮仍持續湧入。記者劉學聖／攝影
今天中午12點提早開放義守大學卡位，許多民眾早早就攜帶全套攝影配備到場占位，為捕捉晚上的999秒精彩焰火畫面。記者劉學聖／攝影
今天中午12點提早開放義守大學卡位，許多民眾早早就攜帶全套攝影配備到場占位，為捕捉晚上的999秒精彩焰火畫面。記者劉學聖／攝影

義大世界 義守大學 保暖

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