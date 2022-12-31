高雄跨年女團PT Girls熱辣演出 唱到一半「脫」了
2023亞灣未來市演唱會今晚毫無冷場，滅火器樂團將跨年獨家獻唱留在高雄，動力火車更帶來新歌饗宴高雄粉絲，令人驚驗的是，活躍戲劇圈的6名女星組成PT Girls女團帶來流行串燒及舞台換裝的精采演出，熱情如火，連老天都配合飄雨，讓大家冷靜下下。
高雄出身的滅火器樂團成軍20年，曾榮獲金曲、金音雙金肯定，今年高雄跨年晚會在家鄉也不缺席，特別獻唱去年為了慶賀高雄車站重返中軸線，所創作的主題曲「高雄驛起飛」，道盡對故鄉感情！
「動力火車」的歌聲魅力不減，除帶來經典的「忠孝東路走九遍」，還帶來「救世主」等新曲，高亢的歌聲寶刀未老，讓粉絲大聲唱和。
最令人驚豔的是由民視6名女星組成的PT Girls女團帶來流行串燒，長達10分鐘的演出，將時下最火紅的歌曲「快轉」演出，唱到一半還上演變裝秀，兩截式的銀色馬甲、熱褲，燃起現場熱情。
PT Girls成員包括晚會主持人白家綺、蘇晏霈、張家瑋、謝京穎，波波蓁，楊淨宇六人，在主持人浩子翔起鼓動下，個個擺出性感姿勢與舞姿與浩子翔起pk，「笑」果十足。
出身高雄的蘇晏霈自稱是團內的在地擔當，球隊啦啦隊出身的謝京穎自認是舞技擔當，白家綺先是笑稱自己是「生育率」擔當，引起台下大笑，有著曼妙身材的她接著說，其實是全團的「馬甲擔當」，台下掌聲如雷。無獨有偶，接著登場的陳芳語，也是一身銀色性感妝扮，極具未來感。
陳芳語具有「破億神曲製造機」稱號，今晚以一襲銀色勁裝性感登場，大讚從未唱過這麼棒的舞台，熱力感染現場粉絲，尤其飆唱招牌歌曲「愛你」時，現場雨絲或著舞台上的泡泡，讓滿場粉絲瞬間陷入甜美的戀愛感。
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