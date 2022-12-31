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墾丁大街跨年夜湧遊客潮 警方人車分流因應

中央社／ 屏東縣31日電

元旦連假展開，今天是連假首日又逢跨年夜，墾丁大街管委會指出，大街湧入逾6000名遊客，恆春警方因應人潮，啟動人車分流管制。

墾丁大街管委會主委曾春惠告訴中央社記者，今天傍晚的墾丁大街時而飄著細雨，氣溫約攝氏20度，但仍不減跨年遊客熱情，大街上滿滿遊客人潮，攤商有感受到熱絡的遊客人潮，生意也不錯。

曾春惠表示，跨年夜的墾丁大街約湧入6000人，這與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後連假人潮差不多，明顯感受到遊客回流的熱度。

恆春警方指出，因應元旦連假跨年夜的車潮，傍晚6時即在墾丁大街南、北側路口進行人車分流管制，劃定行人徒步區。

警方表示，在台26線沿線也部署紐澤西護欄、交通錐及於替代道路入口處設置道路指示牌，指引駕駛人行車動線外，視交通狀況實施車輛調撥及替代道路加強疏導。

元旦連假 墾丁 跨年

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