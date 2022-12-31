高雄跨年晚間9點過後湧入20萬人 艾怡良穿緊身連身褲裝火辣登場
高雄亞灣未來市跨年演唱會今晚金曲歌后艾怡良來開唱，她接連演唱「早晚」、「玻璃心」等曲，唱到擁抱一曲時更鼓勵大家跟身旁的人擁抱，讓現場竄起暖流。主持群晚間宣布，到場跨年人數已接近20萬，現場一片歡呼！
金曲歌后艾怡良今年跨年連趕高雄及台南兩場，晚間她穿著一襲緊身亮片連身褲裝，火辣登場，曲線畢露，十分吸睛。今年參與高雄跨年演出，因首度嘗試雙面舞台，直呼新鮮又期待。
晚間艾怡良熱力四射，用極具爆發力的歌聲和獨特的魅力嗓音，接連演唱「早晚」，「玻璃心」及擁抱等曲，征服全場觀眾。艾怡良說，2022是很有意義的一年，希望大家在今晚能好好靠近，一起「擁抱」身邊的人。
亞灣未來市跨年演唱會愈夜愈high，據高捷公司晚間7點統計，捷運輸運人次已達15萬，輕軌也破2萬5千人左右，人潮不斷湧入演唱會現場一起跨年。
主持人「浩角翔起」表示，兩年前疫情間，他們是對著台下的空氣呼喊，今晚很高興能與大家從2022連續跨年24小時。約晚間9點30分左右，兩人宣布現場人次已接近20萬，現場一片歡呼。
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