搭檔浩角翔起主持高雄跨年晚會 白家綺穿深V大露背禮服全場暴動

高雄市史無前例舉辦雙主場、雙跨年活動，今晚7點在時代大道由「亞灣未來市」演唱會首發，晚會主持人白家綺穿著一襲深v低胸銀色大露背禮服，搭配穿著大紅衣的浩角翔起登場，整個場子喜氣洋洋，馬上暖熱起來，一開場就驅走寒意。

高雄今年重回夢時代舉辦跨年晚會，昨晚重磅登場的「亞灣未來市演唱會」由女神白家綺搭配金鐘主持人浩子、阿翔一起主持，首度採內「雙面舞台」，以260度超廣角呈現，對藝人及粉絲都是全新體驗。

跨年晚會一開始由夯團「告五人」以一曲「帶我去找夜生活」揭開序幕，告五人今年跨年連趕台中、高雄兩地，今晚在高雄夢時代一連飆唱「法蘭西多士」，「愛人錯過」、「醜人多作怪」等嗨歌，並帶來上千萬點閱率的爆紅歌曲「披星戴月的想你」，更在歲末詮釋最新單曲「在凌晨睡著的自己」，寵粉無限。