快訊

誰還在瘋跨年？網曝「這歲數」開始超無感：只想回家洗洗睡

習近平新年賀詞現「兩岸一家親」 連續兩年對台喊話

搭檔浩角翔起主持高雄跨年晚會 白家綺穿深V大露背禮服全場暴動

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
亞灣未來市跨年演唱會由白家綺搭配浩角翔起主持，白家綺一襲深v大露背銀色禮服驅走寒意。圖／高市府提供
亞灣未來市跨年演唱會由白家綺搭配浩角翔起主持，白家綺一襲深v大露背銀色禮服驅走寒意。圖／高市府提供

高雄市史無前例舉辦雙主場、雙跨年活動，今晚7點在時代大道由「亞灣未來市」演唱會首發，晚會主持人白家綺穿著一襲深v低胸銀色大露背禮服，搭配穿著大紅衣的浩角翔起登場，整個場子喜氣洋洋，馬上暖熱起來，一開場就驅走寒意。

高雄今年重回夢時代舉辦跨年晚會，昨晚重磅登場的「亞灣未來市演唱會」由女神白家綺搭配金鐘主持人浩子、阿翔一起主持，首度採內「雙面舞台」，以260度超廣角呈現，對藝人及粉絲都是全新體驗。

跨年晚會一開始由夯團「告五人」以一曲「帶我去找夜生活」揭開序幕，告五人今年跨年連趕台中、高雄兩地，今晚在高雄夢時代一連飆唱「法蘭西多士」，「愛人錯過」、「醜人多作怪」等嗨歌，並帶來上千萬點閱率的爆紅歌曲「披星戴月的想你」，更在歲末詮釋最新單曲「在凌晨睡著的自己」，寵粉無限。

接著首度在高雄陪粉絲跨年的R&B女神吳卓源，帶來「你是不是有點動心」等一連串醉人歌曲，高超的轉音技巧，唱得現場如痴如醉。

亞灣未來市跨年演唱會由夯團「告無人」帶來多首膾炙人口歌曲開場。記者王昭月／翻攝
亞灣未來市跨年演唱會由夯團「告無人」帶來多首膾炙人口歌曲開場。記者王昭月／翻攝
亞灣未來市跨年演唱會由白家綺搭配浩角翔起主持，白家綺一襲深v 大露背銀色禮服驅走寒意。記者王昭月／攝影
亞灣未來市跨年演唱會由白家綺搭配浩角翔起主持，白家綺一襲深v 大露背銀色禮服驅走寒意。記者王昭月／攝影

跨年晚會 演唱會

延伸閱讀

白家綺現身了！數度哽咽、泛淚 一句話回應「仍信宋逸民？」

教友女星不忍了！揭開宋逸民、白家綺真面目

力挺宋逸民！ 白家綺、吳東諺深夜發聲了

宋逸民夫妻「阻婚」？小薰被要求帶鄭人碩上教會回應了

相關新聞

天公不作美…墾丁2022夕陽送不成 明晨龍磐迎曙光恐也盼不到

屏東墾丁旅宿業元旦連假前兩天多滿房，不少遊客衝著「到關山送夕陽、飯店跨年，再到龍磐迎曙光」遊程前往，但天公不作美，墾丁地...

泰國觀光復甦快 柯志恩惋惜高雄條件好但欠缺有效規畫

參選高雄市長落敗的國民黨智庫執行長柯志恩出遊泰國，對於泰國從疫情後觀光跌落谷底，才花3年時間就復甦迅速感到欽佩，另方面也...

高雄跨年晚會 主持人白家綺深v大露背禮服全場暴動

高雄市史無前例舉辦雙主場、雙跨年活動，今晚7點在時代大道由「亞灣未來市」演唱會首發，晚會主持人白家綺穿著一襲深v低胸銀色...

佛光山與舊鐵橋濕地公園 連假交管接駁一次看懂

佛光山佛陀紀念館及舊鐵橋溼地公園，都屬高雄大樹區知名景點。今年夢時代、義大等地跨年活動盛大舉辦，湧入大批人潮，估計帶起高...

高雄史上雙跨年 「亞灣未來市」先發、「高流幸福式」接力

今天是2022最末一天，高雄破天荒舉辦雙主場、雙舞台，從2022「亞灣未來市」到2023元旦的「高流幸福式」演唱會，連續...

高雄亞灣未來市跨年晚會祭雙舞台 搖滾區傍晚被占滿

送走2022最後一天，高雄市重回夢時代舉辦「亞灣未來市演唱會」與市民一起跨年，今年推出「雙面舞台」，卡司也超強，不少民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。