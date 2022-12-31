搭檔浩角翔起主持高雄跨年晚會 白家綺穿深V大露背禮服全場暴動
高雄市史無前例舉辦雙主場、雙跨年活動，今晚7點在時代大道由「亞灣未來市」演唱會首發，晚會主持人白家綺穿著一襲深v低胸銀色大露背禮服，搭配穿著大紅衣的浩角翔起登場，整個場子喜氣洋洋，馬上暖熱起來，一開場就驅走寒意。
高雄今年重回夢時代舉辦跨年晚會，昨晚重磅登場的「亞灣未來市演唱會」由女神白家綺搭配金鐘主持人浩子、阿翔一起主持，首度採內「雙面舞台」，以260度超廣角呈現，對藝人及粉絲都是全新體驗。
跨年晚會一開始由夯團「告五人」以一曲「帶我去找夜生活」揭開序幕，告五人今年跨年連趕台中、高雄兩地，今晚在高雄夢時代一連飆唱「法蘭西多士」，「愛人錯過」、「醜人多作怪」等嗨歌，並帶來上千萬點閱率的爆紅歌曲「披星戴月的想你」，更在歲末詮釋最新單曲「在凌晨睡著的自己」，寵粉無限。
接著首度在高雄陪粉絲跨年的R&B女神吳卓源，帶來「你是不是有點動心」等一連串醉人歌曲，高超的轉音技巧，唱得現場如痴如醉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言