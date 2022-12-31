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佛光山與舊鐵橋濕地公園 連假交管接駁一次看懂

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
佛光山佛陀紀念館以壯麗宏偉的園區及佛教勝地聞名，是高雄大樹區知名景點。記者林品君／翻攝
佛光山佛陀紀念館以壯麗宏偉的園區及佛教勝地聞名，是高雄大樹區知名景點。記者林品君／翻攝

佛光山佛陀紀念館及舊鐵橋溼地公園，都屬高雄大樹區知名景點。今年夢時代、義大等地跨年活動盛大舉辦，湧入大批人潮，估計帶起高雄各景點旅遊效應。為保交通順暢，行車不打結，仁武警分局在台29線沿線景點實施交通管制，協助疏導車流。

交通管制包括，12月31日至1月2日，上午8時至下午17時，佛光山佛陀紀念館周邊，台29線（中油加油站至興田路段）沿線缺口禁止車輛迴轉；統嶺溝南側便道與興田路實施單行管制；統嶺社區公有停車場及統嶺南側大停車場，離場車輛管制北向單行，導引往佳香餐廳出口駛離。

另外在統嶺溝北側便道，會以交通錐封閉圍設行人通道，保障行人通行安全。

舊鐵橋溼地公園周邊，永豐餘造紙研究中心前方九曲路段，禁止汽車進入，同時加強周邊交通疏導，嚴格執行違停拖吊。

除了自行開車，也能選擇大眾運輸，節省行車體力和兜找車位時間。往佛陀紀念館或舊鐵橋溼地公園，可以在鳳山捷運站搭乘「大樹祈福線」或8010客運；佛陀紀念館也可另乘高鐵左營站哈佛快線抵達。

跨年連假，佛光山佛陀紀念館周邊實施交管，台29線（中油加油站至興田路段）沿線缺口禁止車輛迴轉；統嶺溝南側便道與興田路實施單行管制；統嶺社區公有停車場及統嶺南側大停車場，離場車輛管制北向單行，導引往佳香餐廳出口駛離。記者林品君／翻攝
跨年連假，佛光山佛陀紀念館周邊實施交管，台29線（中油加油站至興田路段）沿線缺口禁止車輛迴轉；統嶺溝南側便道與興田路實施單行管制；統嶺社區公有停車場及統嶺南側大停車場，離場車輛管制北向單行，導引往佳香餐廳出口駛離。記者林品君／翻攝
跨年連假期間，舊鐵橋溼地公園周邊，永豐餘造紙研究中心前方九曲路段，禁止汽車進入，同時加強周邊交通疏導，嚴格執行違停拖吊。記者林品君／翻攝
跨年連假期間，舊鐵橋溼地公園周邊，永豐餘造紙研究中心前方九曲路段，禁止汽車進入，同時加強周邊交通疏導，嚴格執行違停拖吊。記者林品君／翻攝
舊鐵橋溼地公園內的高屏舊鐵橋是國定古蹟，2014年經高市府活化修復，打造舊鐵橋天空步道，是知名遊憩景點。記者林品君／翻攝
舊鐵橋溼地公園內的高屏舊鐵橋是國定古蹟，2014年經高市府活化修復，打造舊鐵橋天空步道，是知名遊憩景點。記者林品君／翻攝

佛光山佛陀紀念館 停車場 加油站

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