佛光山與舊鐵橋濕地公園 連假交管接駁一次看懂

佛光山佛陀紀念館及舊鐵橋溼地公園，都屬高雄大樹區知名景點。今年夢時代、義大等地跨年活動盛大舉辦，湧入大批人潮，估計帶起高雄各景點旅遊效應。為保交通順暢，行車不打結，仁武警分局在台29線沿線景點實施交通管制，協助疏導車流。

交通管制包括，12月31日至1月2日，上午8時至下午17時，佛光山佛陀紀念館周邊，台29線（中油加油站至興田路段）沿線缺口禁止車輛迴轉；統嶺溝南側便道與興田路實施單行管制；統嶺社區公有停車場及統嶺南側大停車場，離場車輛管制北向單行，導引往佳香餐廳出口駛離。

另外在統嶺溝北側便道，會以交通錐封閉圍設行人通道，保障行人通行安全。

舊鐵橋溼地公園周邊，永豐餘造紙研究中心前方九曲路段，禁止汽車進入，同時加強周邊交通疏導，嚴格執行違停拖吊。