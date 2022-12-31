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天公不作美…墾丁2022夕陽送不成 明晨龍磐迎曙光恐也盼不到

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東墾丁地區今天午後轉為陰雨天又起風，關山風景區或西海岸送最後一道夕陽行程全取消，各遊憩沙灘也冷清清。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁地區今天午後轉為陰雨天又起風，關山風景區或西海岸送最後一道夕陽行程全取消，各遊憩沙灘也冷清清。記者潘欣中／攝影

屏東墾丁旅宿業元旦連假前兩天多滿房，不少遊客衝著「到關山送夕陽、飯店跨年，再到龍磐迎曙光」遊程前往，但天公不作美，墾丁地區今午後轉為陰雨天又起風，被CNN評為「世界12大絕美落日」的關山風景區或西海岸最後一道夕陽行程全取消，各遊憩沙灘冷清清，明天清晨最熱門的龍磐迎曙光，氣象局預報雲層厚，準時盼到曙光的機會極小。

墾丁一家五星飯店主管說，龍磐公園迎曙光已發展成墾丁的年度觀光盛事，加上冬天中北部濕冷不適，墾丁氣候相對暖和，每年跨年「送夕陽、迎曙光」套裝行程一直很夯，尤其是年輕人和親子家庭客層，今年元旦3天連假住宿，半個月前就被搶訂一空；墾丁福華、凱撒和夏都飯店前兩天都滿房，每年都有遊客專程來送夕陽、迎曙光。

被CNN評為「世界十二大絕美落日」的墾丁關山風景區，早有旅行團將最後一天送夕陽列入遊程，也有旅宿業者安排到西海岸賞夕陽；但天公不作美，墾丁地區今天上午還出太陽，午後轉為陰雨天又起風，不僅各遊憩沙灘只有零星遊客，看到灰濛濛的天空和厚厚的雲層，送夕陽行程提早取消，等飯店安排的跨年活動和明天清晨的龍磐公園迎曙光。

墾丁曙光於元旦午6時35分在龍磐草原東方海域現身，縣府提供免費接駁車服務，現場有陪伴遊客迎曙光的表演，臨時郵局有專屬「墾丁迎曙光」紀念戳；墾管處提醒，元旦凌晨0點起上午9時，台26線鵝鑾鼻到滿州界碑段實施交通管制，鵝鑾鼻公園、滿州界碑2處停車場設交通接駁站，凌晨3點30分起視遊客量，適時發車開往龍磐草原，結束時再將民眾接回。

恆春氣象站表示，台灣東南部地區每年冬季受東北季風影響，海面上空雲層較不穩定，尤其是太陽準備升起的清晨5點至7點變化最大，很難準時看得到曙光，想要看曙光，夏季是最好的時節；因這波東北季風較強，明天清晨雲層厚，曙光準時現身的機會很小，臨海又是開闊地的會場風大，要做好保暖措施。

屏東墾丁地區今天午後轉為陰雨天又起風，關山風景區或西海岸送最後一道夕陽行程全取消，各遊憩沙灘也冷清清。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁地區今天午後轉為陰雨天又起風，關山風景區或西海岸送最後一道夕陽行程全取消，各遊憩沙灘也冷清清。記者潘欣中／攝影

墾丁 迎曙光 元旦連假

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