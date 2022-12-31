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高雄亞灣未來市跨年晚會祭雙舞台 搖滾區傍晚被占滿

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄亞灣未來市跨年演唱會今晚在時代大道登場，今年首度推出「雙面舞台」，粉絲從昨午就早來卡位，傍晚搖滾區早被占滿。記者王昭月／攝影
高雄亞灣未來市跨年演唱會今晚在時代大道登場，今年首度推出「雙面舞台」，粉絲從昨午就早來卡位，傍晚搖滾區早被占滿。記者王昭月／攝影

送走2022最後一天，高雄市重回夢時代舉辦「亞灣未來市演唱會」與市民一起跨年，今年推出「雙面舞台」，卡司也超強，不少民眾為占到最好的觀賞位置，昨午起就到會場鋪席子、野餐墊卡位，今天中午過後更早早到場，不到5點，舞台兩側的搖滾區全被占滿，瘋狂程度可見一斑。

高雄市今年跨年活動標榜雙跨年，雙舞台，從今晚起一直high到元旦夜。在高雄時代大道舉辦的「亞灣未來市演唱會」先發，安排超強卡司，包括鐵肺天后A-Lin、金曲歌后艾怡良，還有超人氣男子團體原子少年金星及八點檔一線女星組成的跨年限定女團「PT Girls」。下午藝人輪番上陣彩排，台下粉絲一路相陪。

「亞灣未來市演唱會」是雄史上跨年首次以雙面舞台，260度超廣角呈現，完全是全新體驗。會場周圍從舊凱旋路、成功路及中山路採取交通管制，追星民眾車子停得老遠，有的搭捷運輕軌到場，步行1、2公里才進到會場，一點都不覺得累。

鄭先生和太太帶著家裡「三寶」一起到場，在面成功路舞台搭起小帳棚占位觀賞，他說，今年2點多就從茄萣家裡出發，不只追星還要看煙火，另名75歲的黃先生住苓雅區，在女兒鼓勵下也帶著老伴一起來體驗跨年，笑說想看年輕人都在瘋什麼。

高市府提醒，參加跨年搭捷運最方便，捷運凱旋站3號出口，出站步行就可到會場，捷運班距加密到3到6分鐘一班，末班車延長至元旦凌晨2時發車；此外，輕軌「夢時代站」及「凱旋中華站」傍晚5時後不上、下客，輕軌亦延長營運時間至次日1點30分，搭輕軌的民眾可到前後一站的輕軌站乘車。

交通局加開「橘線文化中心站-跨年活動會場」免費接駁車，進場服務時間為晚間10點到11點，散場服務時間則是11點30分到凌晨1時，上下車地點在時代南二路及捷運文化中心站。

不少粉絲為了追星，帶著餐墊到時代大道卡位，看跨年演唱會。記者王昭月／攝影
不少粉絲為了追星，帶著餐墊到時代大道卡位，看跨年演唱會。記者王昭月／攝影
高雄亞灣未來市跨年演唱會今晚在時代大道登場，表演藝人下午輪番彩排，粉絲一路相陪。記者王昭月／攝影
高雄亞灣未來市跨年演唱會今晚在時代大道登場，表演藝人下午輪番彩排，粉絲一路相陪。記者王昭月／攝影
鄭先生和妻子帶著三寶來看跨出演唱，今午二點就從與台南接壤的茄萣區來。記者王昭月／攝影
鄭先生和妻子帶著三寶來看跨出演唱，今午二點就從與台南接壤的茄萣區來。記者王昭月／攝影

跨年 捷運 輕軌 高雄市 演唱會

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