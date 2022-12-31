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泰國觀光復甦快 柯志恩惋惜高雄條件好但欠缺有效規畫

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
柯志恩到泰國觀光，也以第一代外景旅遊節目主持人的角度挖掘秘密景點、觀察地方風土民情。圖／取自柯志恩臉書
柯志恩到泰國觀光，也以第一代外景旅遊節目主持人的角度挖掘秘密景點、觀察地方風土民情。圖／取自柯志恩臉書

參選高雄市長落敗的國民黨智庫執行長柯志恩出遊泰國，對於泰國從疫情後觀光跌落谷底，才花3年時間就復甦迅速感到欽佩，另方面也惋惜高雄擁有山河海港的好條件，卻欠缺有效規畫及行銷。柯志恩說，推動永續觀光發展需要國家整體經濟發展的戰略規畫，政府在後疫情時代要把握觀光轉型契機，讓地方的觀光產業不只求得溫飽，還能更加蓬勃發展。

柯志恩指出，泰國2019年的國際旅客近4000萬人次、觀光收入達1.91兆泰銖（約1.62兆台幣），疫情後最慘曾一整年國際旅客僅42萬人次，如今預估2023年國際遊客可達1900萬人次、觀光收入重返2019年水準8成的9700億泰銖（約8345.8億新台幣），短短3年時間，觀光復甦之快，令人欽佩。

柯志恩說，我國交通部觀光局跟泰國一樣都以「推動永續觀光發展」為目標，但台灣缺乏國家整體經濟發展的戰略規畫，能否順利協調各部會及整合產業資源恐怕難以樂觀。她每次到旗津、寶來，當地的旅遊及旅宿業者，希望中央與市府能夠提出具體有效的觀光政策，他們要的不多，只求能讓旅客在當地住上一晚，才能讓商家真正賺到錢，

此外，高雄擁有「山、河、海、港」，以及多元的城鄉及傳統文化，具備得天獨厚的條件卻未能有效規畫及行銷，著實可惜，若串連原鄉、客庄、眷村、漁村、港都等城鄉及宗教文化，規畫深度旅遊，同時盤點醫療資源，成立亞洲癌症治療中心、醫療美容中心，推動國際醫療觀光產業，可吸引更多的國際旅客來高雄。

柯說，如果中央無法以國家整體經濟發展思維來規畫觀光政策，恐怕只會淪為地方各做各的，為求短期政績，最後苦的還是地方基層的小商家，盼政府在後疫情時代把握觀光轉型契機。

疫情 泰國 柯志恩

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