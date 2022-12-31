南橫埡口驚現夢幻雲海 民眾爭相打卡連假湧車潮

跨年連假，高雄住宿近乎滿房，連接高雄及台東，今年5月甫通車的南橫公路，今天一早就傳車潮湧進，臨隧道口、管制口都有堵車情形。公路局第三養工處甲仙工務段表示，今天南橫車流和一般周末狀況差不多，應是明後天才會有更大車潮湧進，民眾行駛南橫除注意管制時間，也須將塞車時間納入評估，避免逾時遭罰。

今早在南橫LINE社群，有網友分享照片，埡口附近出現美麗雲海，陣陣白霧從山邊不斷湧入，現場民眾猶置身仙境，興奮和難得的美景合照。

畫面中也可見車流在大關山隧道出入口有堵塞情形，除了停留埡口觀賞雲海的民眾，還有經隧道雙向往來的車潮，現場民眾只能循道路指示，以及管理人員指揮，依序向前行駛。

公路局第三養工處甲仙工務段表示，近日因氣溫回暖，上周寒流帶來的山壁冰柱、冰瀑都已消融，但南橫至高點埡口處仍飄有宛若仙境的夢幻雲海，吸引許多民眾前往。

甲仙工務段估今天車流和周末差不多，約1600車次，明後天民眾結束熱鬧的跨年活動後，可能會轉往南橫遊憩，車次預計突破2000，在熱門景點埡口、天池，以及隧道口，較易出現堵塞情形。

在池上經營民宿，並提供南橫接駁服務的在地業者說，台東進入南橫，基本上都經過池上，下榻民宿的旅客，許多都是要到南橫遊憩，或到附近登山。這次跨年假期的訂房，大約半個月前就已近滿房。