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元旦16項新制上路 高雄犬貓絕育補助最高1500元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
多項元旦新制將上路，高市府提醒市民注意自身權益。圖／高市府提供
多項元旦新制將上路，高市府提醒市民注意自身權益。圖／高市府提供

新年度即將來臨，元旦會有16項新制上路。高雄市府表示，為減緩疫情衝擊，高市府加碼補貼勞工防疫紓困貸款利息及減免庇護工場承租市有房地租金；高雄YouBike2.0學生優惠延長至明年底，大專院校以下學生可享前30分鐘免費，另有犬貓絕育補助最高1500元（雌性）等政策，112年1月1日起實施。

高雄市政府盤點社會福利、勞工權益、稅務服務、動保及養殖業等層面新制，並指出，元旦起社會局16處據點提供一站式服務，可同時申辦身心障礙者專用停車位證及使用牌照稅減免，另開辦「身障者聽力評估巡迴車服務」，提供走動式服務，強化偏鄉居民的聽力評估及衛教宣導。

勞工權益部分，高市府加碼補貼勞工防疫紓困貸款利息及減免庇護工場承租市有房地全額租金，持續推動安心即時上工計畫及安穩雇用計畫。

交通政策部分，高雄YouBike2.0學生優惠延長至明年底，本市籍學校大專院校以下在學學生持一卡通數位學生證、一卡通高雄學生認同卡或高雄兒童卡，租借YouBike2.0前30分鐘免費。

此外，養殖業者申請陸上魚塭養殖漁業登記證免檢附水權證明，且登記證有效期限由5年延長為10年；高雄市明年起調升犬貓絕育補助金額，雄性每隻補助最高新台幣800元，雌性每隻最高補助1500元。

一卡通 高雄市 YouBike

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