珍惜為市民服務機會！高市商業登記一條龍便民升級

拚經濟是高雄市長陳其邁施政重點之一，高雄市經發局統計，110年營利事業銷售總額突破5.5兆元，帶動公司與商業登記每月平均新增逾300件、申請及異動逾8500件，111年啟動公司商業登記申請作業流程優化與空間改善，每案申辦時間縮短至平均30分鐘完成，也全面翻新已使用30年空間，提升便民及洽公友善程度。

「要珍惜能夠為市民服務的機會，這是市長最常說的一句話。」經發局長廖泰翔說，第一時間、第一線、市民第一是陳其邁市長一貫的態度，也要求各局處必須落實在與民眾互動、服務過程。

廖泰翔指出，高雄市推動產業轉型優先政策，以半導體、5G AIoT為雙主軸帶動產業發展，市府大力拚招商，陳其邁主政以來，累計近6千億元投資落地，110年營利事業銷售總額更突破5.5兆元，為何讓招商更有力量，市府也持續精進行政效率。

110年營利事業銷售額成長率是六都第一，帶動商業及服務業等三級產業發展，為優化公司商業登記服務流程，從申辦流程到空間動線重新盤點，商業設立及停、復、歇業等業務可立即受理，若文件齊全，作業時間由1天改為現場即審即領，不少民眾稱讚「這項改變措施讓人很有感」。

在食品公司任職的呂小姐說，高雄市工商登記服務中心使用多年硬體顯得老舊，提供的繕寫空間不足，收發文櫃台位於最內側，辦理動線不理想，此次翻新後不僅空間變得舒適，環境不輸大型銀行櫃檯，動線及流程上有顯著精進。她讚許申辦櫃台間透過支援、功能統整流程簡化，有效節省約三分之一等候時間，是多贏作法。