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珍惜為市民服務機會！高市商業登記一條龍便民升級

聯合報／ 記者徐白櫻王慧瑛／高雄即時報導
高雄市經發局工商登記服務中心全面翻新，增加等候空間，明亮度也提升，要讓民眾洽公經驗多些好感。圖／高雄市經發局提供
高雄市經發局工商登記服務中心全面翻新，增加等候空間，明亮度也提升，要讓民眾洽公經驗多些好感。圖／高雄市經發局提供

拚經濟是高雄市長陳其邁施政重點之一，高雄市經發局統計，110年營利事業銷售總額突破5.5兆元，帶動公司與商業登記每月平均新增逾300件、申請及異動逾8500件，111年啟動公司商業登記申請作業流程優化與空間改善，每案申辦時間縮短至平均30分鐘完成，也全面翻新已使用30年空間，提升便民及洽公友善程度。

「要珍惜能夠為市民服務的機會，這是市長最常說的一句話。」經發局長廖泰翔說，第一時間、第一線、市民第一是陳其邁市長一貫的態度，也要求各局處必須落實在與民眾互動、服務過程。

廖泰翔指出，高雄市推動產業轉型優先政策，以半導體、5G AIoT為雙主軸帶動產業發展，市府大力拚招商，陳其邁主政以來，累計近6千億元投資落地，110年營利事業銷售總額更突破5.5兆元，為何讓招商更有力量，市府也持續精進行政效率。

110年營利事業銷售額成長率是六都第一，帶動商業及服務業等三級產業發展，為優化公司商業登記服務流程，從申辦流程到空間動線重新盤點，商業設立及停、復、歇業等業務可立即受理，若文件齊全，作業時間由1天改為現場即審即領，不少民眾稱讚「這項改變措施讓人很有感」。

在食品公司任職的呂小姐說，高雄市工商登記服務中心使用多年硬體顯得老舊，提供的繕寫空間不足，收發文櫃台位於最內側，辦理動線不理想，此次翻新後不僅空間變得舒適，環境不輸大型銀行櫃檯，動線及流程上有顯著精進。她讚許申辦櫃台間透過支援、功能統整流程簡化，有效節省約三分之一等候時間，是多贏作法。

經發局表示，近2年公司與商業登記案件每月平均增加逾300件、每月申辦件數約8500件，疫情期間超前部署檢討規畫，以更迅速、更簡便及更精準目標，對承辦人員加強培訓，硬體空間也大幅改造優化，將原有業務重劃統整，收案、審查、登打及領件一條龍服務，縮短民眾在不同櫃位間流轉與等待時間。

高雄市經發局公司商業登記導入電腦取號面板，現場有志工協助，有助於分流並加快作業速度。圖／高雄市經發局提供
高雄市經發局公司商業登記導入電腦取號面板，現場有志工協助，有助於分流並加快作業速度。圖／高雄市經發局提供

高雄市長 陳其邁 半導體

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