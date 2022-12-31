高雄交通順暢 下午4點過後夢時代將湧跨年人潮

今天是元旦連假第一天，今天上午國道1號、國道3號高雄路段及各地交流道的車流大致順暢，旗津、駁二特區、佛光山及旗山美濃等地也未見塞車。高雄市交通局提醒，今晚7點起夢時代舉辦跨年晚會，下午4點過後時代大道附近車流會變多，準備跨年的民眾要留意交通訊息。

高市交通局智慧運輸中心監控高雄地區國道及平面道路車潮，今早國道及快速道路交通順利，另通往哈瑪星、西子灣、棧貳庫、壽山動物園、旗津、駁二特區、義大世界、佛光山、大樹舊鐵橋、旗山老街、崗山之眼、南橫公路等景區的交通也是順暢好走。

此外，「2023高雄未來市演唱會」晚間7點登場，今天下午4點過後，時代大道周邊交通可能會湧入車潮，大樹義大世界舉辦「2023紫耀義大享樂好漾」跨年焰火施放，義大附近也有實施交通管制。