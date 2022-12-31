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高雄交通順暢 下午4點過後夢時代將湧跨年人潮

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
元旦連假第一天，高雄各地交通大致順暢。記者徐白櫻／翻攝
元旦連假第一天，高雄各地交通大致順暢。記者徐白櫻／翻攝

今天是元旦連假第一天，今天上午國道1號、國道3號高雄路段及各地交流道的車流大致順暢，旗津、駁二特區、佛光山及旗山美濃等地也未見塞車。高雄市交通局提醒，今晚7點起夢時代舉辦跨年晚會，下午4點過後時代大道附近車流會變多，準備跨年的民眾要留意交通訊息。

高市交通局智慧運輸中心監控高雄地區國道及平面道路車潮，今早國道及快速道路交通順利，另通往哈瑪星、西子灣、棧貳庫、壽山動物園、旗津、駁二特區、義大世界、佛光山、大樹舊鐵橋、旗山老街、崗山之眼、南橫公路等景區的交通也是順暢好走。

此外，「2023高雄未來市演唱會」晚間7點登場，今天下午4點過後，時代大道周邊交通可能會湧入車潮，大樹義大世界舉辦「2023紫耀義大享樂好漾」跨年焰火施放，義大附近也有實施交通管制。

高雄捷運公司指出，準備參加跨年活動的民眾注意，高雄輕軌12月31日下午5點起，鄰近活動會場的C4凱旋中華站及C5夢時代站均不開放上下車；1月1日晚間8點起，C11真愛碼頭站及C12駁二大義站均不開放旅客上下車。

元旦連假第一天，高雄各地交通大致順暢。記者徐白櫻／攝影
元旦連假第一天，高雄各地交通大致順暢。記者徐白櫻／攝影

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