國境最南跨年晚會跳脫傳統 沒有大咖歌手照樣玩嗨翻

跨年倒數計時是很多人期待的時刻，全台最南、在恆春鎮西門廣場展開的恆春半島跨年晚會，有別於他地重金邀聘大咖歌手到場演唱吸人氣，晚會表演最亮眼的主角，連續14年由在地老中青三代擔綱，不僅是恆春半島歲末年終的歡聚盛會，更是在地各單位以腦力激盪方式，展現學習成果和分享學習喜悅的開心舞台。

不同於一般跨年活動邀請大咖歌手演唱的形式，恆春半島跨年晚會由在地社團法人屏東縣瓊麻園城鄉文教發展協會及屏南區社區大學，結合在地各社團、學校共同參與，以動、靜態演出與攤位展現，主辦的屏東縣瓊麻園城鄉文教發展協會王怡萱理事長說，協會以「在地共榮、成果分享」為理念，所有參與演出活動或現場靜態攤位，都以在地社團與學校為主，藉此機會交流並分享學習成果。

屏南社區大學校長鄭鴻博說，瓊麻園協會與屏南社大攜手合辦的跨年晚會活動，現場有近20攤靜態展示攤位和近36個動態演出活動，參與者涵蓋老、中、青、幼四個世代，最後則由「半島的孩子─亮眼的星星」戴曉君壓軸演出，藉此機會建構一個屬於在地的大舞台，讓在地人都有機會展現亮眼又有魅力的自己，邀約的不是大明星，而是藉由晚會舞台，讓在地的每名參與者成為閃亮且耀眼的星星。