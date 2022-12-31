防趕工「凸槌」 高市歲末勞檢5處大型工地開罰65萬

高市勞工局為杜絕歲末營建工地因趕工導致工安危害，近日與勞動部聯命督檢岡山、左營、鼓山、苓雅、鳳山5處大型工地，共發現15項缺失，依法裁罰65萬，其中有建築工地2公尺以上樓板、管道間、吊料口開口等處未設置護欄，施工架未與穩定構造物妥實連接，有發生高處墜落危險、倒塌之虞，已勒令業者部分停工進行改善。

高市勞工局長周登春指出，近日勞檢重點包括墜落、倒塌、感電等主要危害的預防，並責令營造廠確實執行工安指揮、連繫與指導等防災事項，落實承攬及安全衛生統合管理責任，預防職災發生，但發現分工地仍有趕工，輕忽工作安全的情形。