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防趕工「凸槌」 高市歲末勞檢5處大型工地開罰65萬

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市勞工局為杜絕歲末營建工地因趕工導致工安危害，與勞動部聯命督檢5處大型工地，共發現15項缺失，依法裁罰65萬。記者王昭月／翻攝
高市勞工局為杜絕歲末營建工地因趕工導致工安危害，與勞動部聯命督檢5處大型工地，共發現15項缺失，依法裁罰65萬。記者王昭月／翻攝

高市勞工局為杜絕歲末營建工地因趕工導致工安危害，近日與勞動部聯命督檢岡山、左營、鼓山、苓雅、鳳山5處大型工地，共發現15項缺失，依法裁罰65萬，其中有建築工地2公尺以上樓板、管道間、吊料口開口等處未設置護欄，施工架未與穩定構造物妥實連接，有發生高處墜落危險、倒塌之虞，已勒令業者部分停工進行改善。

高市勞工局長周登春指出，近日勞檢重點包括墜落、倒塌、感電等主要危害的預防，並責令營造廠確實執行工安指揮、連繫與指導等防災事項，落實承攬及安全衛生統合管理責任，預防職災發生，但發現分工地仍有趕工，輕忽工作安全的情形。

周登春說，屋頂、樓板、天花板、鋼架、施工架等高處作業場所，若是貪快而便宜行事，就會增加危害風險，勞工局已列管違規工地加嚴勞檢，再有輕忽工安、重複違規情形將加重懲處。勞檢處長郭清吉指勞檢處將持續針對營造業高風險工地、臨時性危險作業實施督檢，1月9日及10日也會辦理2場春安期間營造作業安全宣導會。

高市勞工局督檢工地，發現施工架未與構造物妥實連接，已勒令停工。記者王昭月／翻攝
高市勞工局督檢工地，發現施工架未與構造物妥實連接，已勒令停工。記者王昭月／翻攝

勞檢 工安 勞工局

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