高雄元旦放大港花火 223秒象徵分秒都是幸福時光

即將於元旦舉行的「高流幸福式演唱會」以幸福為主題，預計施放長達223秒的大港花火，絕美港景搭配日劇「初戀」主題曲和燈光秀，象徵2023年分分秒秒都將是幸福時光。

迎接2023年，高雄市政府今天晚上將在夢時代旁舉辦「亞灣未來市演唱會」跨舊年，明天元旦也將在高雄流行音樂中心以「高流幸福式演唱會」搭配大港花火迎新年，跨年跨兩次、雙煙火演出噱頭十足。

高雄流行音樂中心昨天晚上進行「大港花火」試打，現場聚集不少攝影愛好者，4吋、8吋煙火昇上高空，璀璨齊放閃耀愛河，搭配絕美港景，讓觀眾驚呼連連、快門聲不絕於耳。

高雄市長陳其邁透過新聞稿表示，這次大港花火將足足施放223秒，象徵2023年的分分秒秒都將是幸福時光；且除了本次試打的4吋、8吋，當天更將有12吋的大型煙火，歡迎民眾到現場觀賞。

高雄市副市長史哲更公布彩蛋表示，大港花火將搭配當紅日劇「初戀」主題曲First Love，加上華麗變幻的藍色燈光秀，讓現場恍如「初戀」拍攝場景般浪漫、洋溢滿滿幸福感，讓大家在2023元旦擁有完美的First Day。

高流指出，最佳觀賞點除高流園區內的海風廣場、音浪堤岸、位於光榮碼頭的珊瑚礁群、鯨魚堤岸、海豚步道等地點，也可以前往打狗英國領事館、蓬萊商港區7號碼頭（棧庫群）、駁二藝術特區及星光水岸公園觀看。

為了服務更多想觀賞「大港花火」的民眾，2023高雄跨年－高流幸福式演唱會也將提供線上轉播，可以利用高雄市政府、高雄市文化局、高流的Facebook以及LINE Today、LINE TV以及全聯的LINE@等平台觀賞。