快訊

「3…2…1 新年快樂」煙火璀璨、北中南跨年演唱嗨翻

高雄元旦放大港花火 223秒象徵分秒都是幸福時光

中央社／ 記者曾以寧高雄31日電

即將於元旦舉行的「高流幸福式演唱會」以幸福為主題，預計施放長達223秒的大港花火，絕美港景搭配日劇「初戀」主題曲和燈光秀，象徵2023年分分秒秒都將是幸福時光。

迎接2023年，高雄市政府今天晚上將在夢時代旁舉辦「亞灣未來市演唱會」跨舊年，明天元旦也將在高雄流行音樂中心以「高流幸福式演唱會」搭配大港花火迎新年，跨年跨兩次、雙煙火演出噱頭十足。

高雄流行音樂中心昨天晚上進行「大港花火」試打，現場聚集不少攝影愛好者，4吋、8吋煙火昇上高空，璀璨齊放閃耀愛河，搭配絕美港景，讓觀眾驚呼連連、快門聲不絕於耳。

高雄市長陳其邁透過新聞稿表示，這次大港花火將足足施放223秒，象徵2023年的分分秒秒都將是幸福時光；且除了本次試打的4吋、8吋，當天更將有12吋的大型煙火，歡迎民眾到現場觀賞。

高雄市副市長史哲更公布彩蛋表示，大港花火將搭配當紅日劇「初戀」主題曲First Love，加上華麗變幻的藍色燈光秀，讓現場恍如「初戀」拍攝場景般浪漫、洋溢滿滿幸福感，讓大家在2023元旦擁有完美的First Day。

高流指出，最佳觀賞點除高流園區內的海風廣場、音浪堤岸、位於光榮碼頭的珊瑚礁群、鯨魚堤岸、海豚步道等地點，也可以前往打狗英國領事館、蓬萊商港區7號碼頭（棧庫群）、駁二藝術特區及星光水岸公園觀看。

為了服務更多想觀賞「大港花火」的民眾，2023高雄跨年－高流幸福式演唱會也將提供線上轉播，可以利用高雄市政府、高雄市文化局、高流的Facebook以及LINE Today、LINE TV以及全聯的LINE@等平台觀賞。

高雄市長 演唱會 元旦

延伸閱讀

高雄林園3起槍擊案開20餘槍 學者建議強化治安死角

高雄人壽山動物園潮破5萬 連假搭56號公車有神祕小禮

影／高雄大港花火元旦璀燦昇空 絕美港景不容錯過

影／高雄元旦煙火夜間測試 短暫60秒讓人驚呼連連

相關新聞

義大999秒焰火人潮持續湧入 民眾中午12點就到場卡位

義大世界跨年從早high到晚，因應雙人999元套票優惠，白天樂園即湧入人潮，還有購物廣場歡慶12周年，找來外國舞者大秀舞...

高雄首座客語幼兒園 拚3月開園

高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦高雄首家「客語沉浸非營利幼兒園」，預計招收60名3至6歲幼兒，目前正做室內...

屏東縣新科議員／張利惠 要提升原鄉教育

屏東縣三地門鄉62歲張利惠有3任鄉民代表資歷，成功轉戰縣議員，來自青葉部落的她，是三地門鄉10個部落中唯一魯凱族，致力協...

影／迎接2023新年快樂！義大世界999秒跨年煙火璀璨

五、四、三、二、一，2023新年快樂！高雄最強跨年煙火「2023紫耀義大 享樂好漾 跨年煙火秀」，今晚跨年夜盛大登場，現...

高雄跨年女團PT Girls熱辣演出 唱到一半「脫」了

2023亞灣未來市演唱會今晚毫無冷場，滅火器樂團將跨年獨家獻唱留在高雄，動力火車更帶來新歌饗宴高雄粉絲，令人驚驗的是，活...

高雄跨年晚間9點過後湧入20萬人 艾怡良穿緊身連身褲裝火辣登場

高雄亞灣未來市跨年演唱會今晚金曲歌后艾怡良來開唱，她接連演唱「早晚」、「玻璃心」等曲，唱到擁抱一曲時更鼓勵大家跟身旁的人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。