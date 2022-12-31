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年少噴農藥中毒 他在台東推有機農法 發展林萃美釀

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
「日沐青釀」台灣香檬風味啤酒，以台灣原生檸檬為原料釀造，展現台東森林植萃美好。記者卜敏正／攝影
「日沐青釀」台灣香檬風味啤酒，以台灣原生檸檬為原料釀造，展現台東森林植萃美好。記者卜敏正／攝影

果農何介臣年少時跟隨家人以慣行農法種田、農藥中毒，深刻體會農藥傷害，到台東務農40餘年，積極推動與大自然共存有機農業，種梅樹製作有機梅果、梅釀，日前與台東林管處合作，以台灣原生檸檬為原料釀造「日沐青釀」台灣香檬風味啤酒，展現台東森林植萃美好。

台東林管處長吳昌祐本周與「璞草園農創產業有限公司」董事長許仁和，及「聖果蜜多股份有限公司」董事長何介臣簽署合作備忘錄，期盼雙方在互惠基礎上合作，發展及推廣台東森林植萃產業，也稱許何介臣在有機農業上的付出的努力。

68歲何介臣表示，約50年多前、那時才剛讀國中，跟著家人在高雄種田，當時種田都噴農藥，他的大伯噴農藥中毒、身體不舒服，請他把剩下半桶農藥噴完，但噴完農藥後他農藥中毒、連續多天頭痛，他的大伯則在床上躺了近1個月，讓他深深體會農藥是毒。

何介臣說，40多年前從部隊退役，跟著父親到台東，到鸞山村松林部落養蜂，後來買地務農，雖然不想用農藥，但當時農法實在很難避免，直到接觸到有機農法，才發覺居然有這麼好的農法，可以不用農藥、不用化肥。

他說，轉型種植有機梅後遇到蠻多困難，畢竟有機栽種成本高，多數工廠無法高價收購製梅，他只能自己研究加工、釀造梅果，十多年來還到日本、嘉義大學學習，積極學習有機栽種專業知識。

他說，有機農業的精神不僅要自己吃，更要和這片土地、森林裡動物分享，生產的產品或許有限，但他很快樂。產品從傳統梅釀，到這次和台東林管處合作的香檬風味啤酒，都是用台東在地原料製作，成本比較高、消費人口也有限，但他相信健康、安全，是務農最基本要求。

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台東林管處長吳昌祐（中）本周與「璞草園農創公司」董事長許仁和（左），及「聖果蜜多股份有限公司」董事長何介臣（右）簽署合作備忘錄。記者卜敏正／攝影
台東林管處長吳昌祐（中）本周與「璞草園農創公司」董事長許仁和（左），及「聖果蜜多股份有限公司」董事長何介臣（右）簽署合作備忘錄。記者卜敏正／攝影
何介臣以台灣原生檸檬為原料釀造「日沐青釀」台灣香檬風味啤酒，展現台東森林植萃美好。記者卜敏正／攝影
何介臣以台灣原生檸檬為原料釀造「日沐青釀」台灣香檬風味啤酒，展現台東森林植萃美好。記者卜敏正／攝影

台東 中毒

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