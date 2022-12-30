影／高雄元旦煙火夜間測試 短暫60秒讓人驚呼連連

今年高雄跨年除了有夢時代亞灣未來市雙舞台的演唱會活動，倒數後還有180秒的亞灣跨年花火外，明年元旦晚上12點還將在高流幸福式演唱會後施放大港花火，把過往要出國才能看到的港景煙火，直接搬到高雄，今晚高雄市政府在高雄港測試煙火施放狀況，雖然只有短短60秒的煙火，但是也讓許多民眾看得意猶未盡，高雄市政府表示，這回大港花火以「幸福」為題，於高雄港第一港口3號到10號碼頭外側施放12吋高空煙火，不僅是傳遞幸福，同時也點亮高雄港灣建設，而蓬萊商港區7號碼頭也會設置LED轉播，讓民眾迎著海風將演唱會及花火一次看透透。

今年跨年回歸夢時代，市府首創推出「雙主場」、「雙面舞台」，以及「跨雙日跨滿24小時」，就是要民眾連續兩天都可以有跨年的感覺，而亞灣跨年花火及大港花火接續施放，更能感受專屬於港都的幸福魅力，市府提醒，當天到場跨年務必遠離落焰區，注意自身安全，平安迎接新的一年。 今晚高雄市政府在高雄港測試煙火施放狀況，雖然只有短短60秒的煙火，但是也讓許多民眾看得意猶未盡。記者劉學聖／攝影 今晚高雄市政府在高雄港測試煙火施放狀況，雖然只有短短60秒的煙火，但是也讓許多民眾看得意猶未盡。記者劉學聖／攝影