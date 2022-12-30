嘉惠烈嶼鄉親 金門醫院烈嶼院區元旦起增開夜間門診

金門大橋在10月30日正式通車，提供烈嶼鄉親全天候的交通聯繫，考量原烈嶼院區民眾的就醫習慣及至金門醫院院本部就醫的距離問題，衛生福利部金門醫院表示，烈嶼院區原本只有白天門診，自112年1月1日起增設「一般科夜間門診」，並比照院本部調整烈嶼專科門診看診時間，以保障烈嶼民眾的就醫權益。

金門醫院表示，烈嶼院區原本僅有上下午診，從元旦起增開夜間門診，看診時段為：上午門診：門診時間為09：00-12：00(掛號時間至11：30)；下午門診：門診時間為13：30-16：00(掛號時間至15：40)；夜間門診：門診時間為18：30-20：30(掛號時間至20：00)。

據了解，目前烈嶼院區除提供24小時急診醫療服務外，平日亦提供內科、外科、泌尿外科、小兒科、婦產科、骨科、眼科、精神科、復健科、耳鼻喉科、皮膚科及牙科等專科門診服務，並維持血液透析治療業務每週6次的治療時段及物理治療每週10診次的復健時段，秉持醫療服務不中斷為宗旨，提升烈嶼地區醫療服務品質。