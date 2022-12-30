高雄夢時代跨年明天登場 紙箱、野餐墊及帳篷進場卡位

高雄跨年跨兩次，而且採用雙主場、雙面舞台設計，第一場跨年活動「亞灣未來市演唱會」明天將在夢時代登場，為搶得「搖滾區」位置，今天已經有人在夢時代舞台前放地毯、壓平紙箱、椅子或野餐墊卡位，甚至還有人搭起帳篷，迫不急待參加跨年活動。

高雄今年舉辦號稱「最狂」跨年，兩場活動都有盛大焰火。12月31日是夢時代「亞灣未來市演唱會」，260度超廣角的雙面舞台提供寬廣視野，另搭配六座懸吊式LED螢幕；1月1日「高流幸福式演唱會」，晚間8點高流海風廣場登場。

市府指出，夢時代演場會採用雙舞台，「告五人」、「Julia吳卓源」熱力開場，晚上9點後會有「動力火車」獻唱經典情歌。跨年倒數前安排「原子少年-金星」、「Ozone」攻佔雙面舞台，另有歌姬「A-Lin」獨家壓軸演出獻給高雄家鄉。跨年倒數後有180秒絢麗奪目的跨年焰火搭配天團「八三夭」演唱。

交通局表示，亞灣區周邊區域道路實施交通管制，管制區內禁止車輛通行及停放，民眾搭乘高雄捷運可在凱旋站3號出站，步行可抵達會場；高雄輕軌「夢時代站」及「凱旋中華站」31日傍晚5點過後不上、下客。