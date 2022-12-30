小三通開通在即 王必勝馬祖視察防疫整備
小三通復航在即，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝、發言人莊人祥一行，今天視察馬祖醫療暨相關防疫業務，並視察馬祖福澳港小三通入境旅客動線及檢疫作業，王必勝在實地走訪後表示，馬祖目前看來準備狀況良好，有些細節需要處理者，會盡快完成。
王必勝今天偕同莊人祥、邊境檢疫組及衛生福利部疾病管制署台北區管制中心一行搭乘飛機前往馬祖，在連江縣王忠銘縣長、連江縣衛生福利局陳美金局長陪同下視察因應小三通開放各項防疫整備情形。
王必勝等人下機後，首先前往連江縣立醫院了解當地醫療整備的狀況，由衛生局說明國人返國接種新冠肺炎疫苗作業規劃，在當地主管機關及醫療院所努力下，連江縣完成追加劑接種率達82.6％，高於全國72.2％，在連江縣各鄉完成設置13處隔離場所，共計可容納人數為333人。
接著轉往南竿福澳港旅運大樓進行旅客入境作業場勘，由疾病管制署提出小三通入境旅客動線及一但出現有狀況旅客之交通接駁方式，下午前往北竿白沙港旅運大樓進行場勘。
王必勝受訪時表示，除醫療及防疫量能，這次也到碼頭了解檢疫動線，尤其即將實施唾液PCR篩檢，動線及相關物資、人力都進行盤整，目前看來馬祖準備的狀況良好，僅有些細節需要處理、會帶回去儘速處理好。
疫情快報
▪【疫情專題】12月30日新增本土27,220例、境外移入193例 確診死亡34例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言