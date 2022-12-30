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台船首案「船佳堡」 156戶來了近2000員工搶購
台船子公司台船防蝕科技興建的「船佳堡」建案，空屋價暫訂每坪26萬到28萬間，共建156戶，相較於鄰近民間建案約為8折價，吸引近2千名台船員工登記，台蝕將抽籤決定。
台船多角化經營，子公司台蝕也跨足營建事業，首案「船佳堡」位於小港少康營區附近，已經動土興建，台船日前舉辦員工認購說明會，會場擠爆。台蝕董事長魏正賜說，儘管疫情間工料雙漲，台蝕仍秉持母公司照顧員工的理念推案。台蝕總經理陳秋妏則說，此建案會平價提供員工，以減輕大家購屋的經濟壓力。
「船佳堡」以台船集團員工為對象，包括台船、台蝕、台船動力、台船環海、環海翡翠、台船營造興業、藍傑公司的正式員工，都有資格購買。45歲以下首購、家中有未成年子女、5年內新婚夫妻、單身未婚者可加權獲抽籤機會；身心障礙、原住民、新住民等也加權，抽籤取得的房屋5年內不可轉售。
台蝕指出，船佳堡規畫地下3層、地上15層，產品為2房、2+1房、3+1房規劃，規劃含裝潢出售，裝修後售價約在明年第二季公開。
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