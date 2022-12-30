連假到國家森林公園深呼吸 雙流、墾丁、藤枝和林後四林等你

元旦連假將至，各地送夕陽、瘋跨年、迎曙光活動多，林務局屏東林管處在所轄藤枝、林後四林、雙流和墾丁等國家森林遊樂區，也安排系列元旦小旅行和藝文展演活動，陪伴民眾親近自然的森林場域，沐浴在芬多精中，迎接幸福健康的新年。

墾丁國家森林遊樂區新整修的觀海樓，坐擁360度山海景色，也是新年迎曙光的獨家景點，元旦限定「墾森觀海迎曙光」小旅行，可享用華泰瑞苑秘境餐廳早餐，此外，首次與藍米克全人教育協會合辦「海洋光呼吸藝術展」，感受嶄新的視聽饗宴。可順道遊園區獨特擁有50萬年形成的高位珊瑚礁石灰岩景觀和洞穴、茄苳巨木、銀葉板根、白榕林等自然景觀。

擁有豐富負離子的獅子鄉雙流國家森林遊樂區，12月31日至112年1月1至2日舉辦「新森活運動」系列活動，包含新森活市集 𝘅 森日音樂會 𝘅 雙流森呼吸闖關趣 𝘅 森活小小觀察家，可感受群山環繞的慢活氛圍及南台灣特有的熱帶季風林生態景觀，還有迷人的溪流及瀑布與隱身山谷的吊橋。

潮州鎮林後四林平地森林園區，在平地就可感受森林的氛圍，元旦安排「森林理髮師」課程，體會與森林共處，從為林木修枝的體驗與操作中，認識修枝、撫育前後的林木生長狀況，了解平地森林在自然碳匯所提供的服務，自己親手製作的木工藝品外，讓大家體會每個人都可以為淨零碳排盡一份心力，為新年注入一股新能量。