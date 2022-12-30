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高雄跨年跨2次加碼燈光秀 部分輕軌站暫停上下車

中央社／ 高雄30日電

迎接2023年，高雄獨創全台唯一雙面舞台，並推出跨年跨兩次、雙煙火演出，今天再宣布加碼亞灣未來市演唱會燈光秀。高捷公司提醒，鄰近演唱會的輕軌站將不開放旅客上下車。

高雄市推出12月31日「夢時代跨舊年」及1月1日「高流迎新年」2場演唱會、雙煙火演出。其中「亞灣未來市演唱會」獨創推出雙面舞台，今天下午在夢時代前展開彩排。

首個彩排的演出團體「影子計劃Shadow Project」接受媒體聯訪表示，第一次嘗試雙面舞台，很緊張也很興奮，安排以一半歌曲在一側、另一半歌曲對另一面觀眾唱的方式表演；也已先畫圖計算移動距離、練習走位所需時間，希望呈現不一樣的表演。

高雄市政府今天也透過新聞稿表示，跨年當天在夢時代「亞灣未來市演唱會」現場，將再加碼驚喜彩蛋燈光秀，絢彩雷射光束將搭配歌手演唱會聲光音效，和「高雄之眼」夢時代摩天輪燈光相呼應，打造視聽覺豪華饗宴。

高雄捷運公司今天新聞稿指出，為提供12月31日「夢時代跨舊年」及1月1日「高流迎新年」大眾運輸服務，捷運和輕軌在進、離場時段皆加密班距，捷運連2日延長營運時間至隔日凌晨2時，輕軌則延長營運時間至隔日凌晨1時30分。

並因預期兩天活動現場將有大量人潮，高雄輕軌12月31日下午5時起至營運結束，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站均不開放旅客上下車；1月1日當天晚間8時起至營運結束，輕軌C11真愛碼頭站及C12駁二大義站均不開放旅客上下車。

高捷公司建議，參加12月31日夢時代跨舊年民眾，建議搭乘捷運至R6凱旋站（往3號出口）前往；參加1月1日高流迎新年，則可搭乘捷運至O2鹽埕埔站下車前往會場。

此外，為服務參加元旦升旗民眾，高雄捷運1月1日將提早發出首班列車，發車時間分別為紅線小港站清晨5時10分、南岡山站4時42分、橘線西子灣站5時28分及大寮站5時8分。

高捷公司提醒，12月31日下午1時起停售捷運系統腳踏車客票，發光氣球、告白氣球、摺疊腳踏車等物品或其他危險物品都禁止攜入車站、車廂，以維護個人及其他乘客安全。

捷運 高雄輕軌

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