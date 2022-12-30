澎湖跨年晚會 多元歡樂迎2023

迎接新的一年，澎湖縣政府「Go兔2023 菊島好YOUNG」跨年晚會，31日晚間將進行長達4.5小時演唱，昇恆昌澎澄飯店則推出台灣重量級爵士樂跨海演出，一起喜迎最Chill跨年夜。

澎湖縣政府社會處今天表示，澎湖跨年以「Go兔2023 菊島好YOUNG」主題，31日晚間8時起，邀請澎湖在地的身呼吸舞蹈工作室等7個表演團體，和「小吳宗憲」與李嘉等多個熱門樂團與知名歌手，跨夜攜手接力演出，並施放小規模的花火，炒熱跨年晚會高潮。

除了縣政府的跨年晚會外，澎湖縣文化局31日晚間在演藝廳也安排十鼓擊樂團演出的「神話之島」音樂會，透過笛子、嗩吶、擊鼓等樂器演出，在跨年前推出一場特別的藝文饗宴。

昇恆昌澎澄飯店也不遑多讓，推出少見的國際音樂盛會，將台灣重量級卡司搬到澎湖，爵士樂冠軍爵士女伶任書欣、入圍金曲獎的新生代爵士鋼琴家曾增譯和比利時樂手Martijn Vanbuel（吳馬丁）等國內外知名樂手演出領唱，一起用最Chill心情迎接2023。