屏鵝公路擺脫爛路塞車 「種樹百里2.0」今辦完工典禮
公路總局第三區養護工程處今上午舉辦「種樹百里2.0」完工典禮，院長蘇貞昌、屏東縣長周春米與各局處首長、廠商代表皆到場。計畫原訂明年農曆年節前完工，在民怨壓力與相關單位超時趕工下提前完成。
蘇貞昌表示，「生孩子一定肚子痛」，與其讓計畫拖延十年夜長夢多，不如一鼓作氣一次到位，能順利完工要感謝各局處跨域、區的幫忙，以及鄉親的體諒，期許讓台灣能以美麗安全的姿態在世界上有一席之地繼續走下去。
縣長周春米肯定纜線地下化工程，讓恆春半島能在天災時避免成為「斷電孤島」，更向中央喊話，屏南快速公路已通過公路局可行性評估作業，盼未來能順利完工。
「種樹百里」曾是蘇貞昌任屏東縣長時的政績，時隔31年，今年5月公路總局啟動「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0」計畫，預計花費58億元，由公路總局第三區養護工程處負責，目的為改善省道路段景觀、穩定沿線居民用電狀況。
工程從台1線高屏大橋屏東端到台26恆春段，沿線電桿地下化、重新種植路樹，施工總長141公里，預計明年1月15日完工，其中的6.8億元執行優化植栽作業，共補換植3346株喬木與約85萬4000株老化與生長不良的灌木。
工程開始後便民怨不斷，在地居民埋怨刨鋪造成路面破碎，行車危險交通事故頻傳，而向恆春半島出遊的民眾，也總是塞在車陣中耗費大量時間，環團更質疑夏季並非種樹時機，容易造成樹木折損、提高維護成本，也沒有事前做生態評估，從未公開討論要種植什麼樹木。
對此，蘇貞昌表示，計畫施行過程多受批評，但幸虧團隊沒有因此而收手，才有「沒有電線電纜，只有綠樹成行」的國境之南，他感謝各局處單位跨域、區合作，以及在地鄉親的諒解，將發放特別感謝金給在第一線日以繼夜趕工協力的廠商。
他說，「生孩子一定肚子痛」，終於度過交通黑暗期，迎來一條141公里美麗的屏鵝公路，國境之南將以嶄新之姿迎接前來旅遊觀光的國人。
屏東縣長周春米說，2016年莫蘭蒂風災重創南台灣，多處電桿路樹倒塌，造成恆春半島一帶數萬戶停電，而此次電桿地下化工程確實讓居民日後用電得以穩定，不再重演「斷電孤島」，另外，他向中央喊話，屏東縣政府爭取多年的屏南快速公路，已通過交通部公路局的可行性評估作業，盼未來能加快進行順利完工。
三工處處長吳昭煌上台簡介計畫執行結果，他說，「10年計畫半年內完成」我們化不可能為可能。他表示，這次不只跨區更跨域，感謝工務局、台電、中華電信等單位，於10天內快速完成招標工作，並立即訂定工程進度，增加一倍的工班量，解決假日車潮交通疏導，及路面鋪設AC供料等困難，數千人投入此項計畫，才得以在五個月提前完成。他更感謝多位犧牲自我的前線工作人員，儘管身體不適、家逢變故仍不辭辛勞堅守崗位，讓計畫能順利完工。
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