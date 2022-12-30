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遺憾！他種樹百里趕工無暇帶父就醫 這通電話成最後對話

聯合報／ 記者劉星君張已亷／屏東即時報導
公路總局第三區養護工程處楓港工務段副段長潘祥斌，負責種樹百里工程第三標，水底寮到楓港，是最困難的，最晚進場施工，同樣要在11月底前完工，無法即時載父親就醫，成為最大遺憾，獲頒工程英雄。記者劉星君／攝影
公路總局第三區養護工程處楓港工務段副段長潘祥斌，負責種樹百里工程第三標，水底寮到楓港，是最困難的，最晚進場施工，同樣要在11月底前完工，無法即時載父親就醫，成為最大遺憾，獲頒工程英雄。記者劉星君／攝影

歷經半年交通黑暗期，屏鵝公路纜線地下化暨景觀優化計畫，種樹百里2.0工程完工，外界看來幾乎不可能任務，在眾人協力達成，背後是施工團隊不分日夜的付出，公路總局第三區養護工程處楓港工務段副段長潘祥斌，在趕工期間，父親身體不適請他載去看醫師，但因工程太忙無暇分身，這通電話竟父子間最後對話，憶及父親，潘祥斌數度哽咽，他今獲頒工程英雄。

公路總局第三區養護工程處長吳昭煌今在感恩茶會說，感謝團隊通力合作，無私奉獻，他也特別提到關山段站長邱民豐、宏信營造經理蔡家寶、台電總公司主管許友信、與楓港段副段長潘祥斌。

吳昭煌說，楓港段副段長潘祥斌負責第三標，台一線水底寮到楓港路段，是四個工程中最困難，他猶記得11月趕工會議中，潘祥斌接到父親電話，身體很不舒服，但當時沒辦法離開，要下班才能載父親，未料潘父就因為腦中風過世，講到這裡，吳昭煌哽咽說不下去。

潘祥斌今天帶著家人一起現身感恩茶會，潘祥斌回憶起父親，數度哽咽紅眼眶，他說，當時父親打電話給他，「假如那時我可以及早載父親就醫，可能不至於發生變故...」，那通電話也是他跟父親最後一次談話，父親隔天在工作中倒下。

潘祥斌家住在恆春，他說，父親要從恆春轉送到高雄榮總，經過台一線工區時，他特別跟救護車司機大哥說，不能開台一線，那裡在調撥車道，要走枋寮市區，不然一定會塞在車陣中動彈不得。

潘祥斌今獲頒工程英雄，他要跟在天上父親說，「謝謝爸爸把我撫養長大，工作上會向您一樣堅守崗位到最後一刻」，原諒兒子不孝，沒有及時載爸爸就醫，他會把守護家庭、工作的責任完成。父親知道他很忙，一直關心說「工作很忙哦」，忙著開會協調事情，今天感恩茶會上，「感受到如釋重負」，工作完成，點滴在心頭。

潘祥斌坦言，過程中忍辱負重，各界都不看好情況，加上輿論壓力，他負責第三標是最晚進場，中秋節過後才開始進場，也同樣要在11月下旬完工，壓力很大，處長勉勵大家繼續往前走。

種樹百里工程，吳昭煌形容這是超級任務，過去30年，屏鵝公路纜線地下化僅43公里，台電原定10年計畫纜線地下化69公里，種樹百里計畫共完成全線141公里纜線地下化，這是不眠不休，日夜趕工辛勤的汗水，提前一個月完成。

總共拆除2147支電桿、高低壓電力纜線埋設426公里，電力電信人、手孔2341座、電力電信人、手孔調升降埋大於5千座。

行政院長蘇貞昌（左）頒發工程英雄給三工處楓港工務段副段長潘祥斌（右）。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌（左）頒發工程英雄給三工處楓港工務段副段長潘祥斌（右）。記者劉星君／攝影

團隊 爸爸

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