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影／金門首次推出消防猛男月曆 限量200本超搶手

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣消防局今天發表「消防形象月曆」，發表會上參與拍攝的消防猛男一起擺出帥氣姿勢拍照。記者蔡家蓁／攝影
金門縣消防局今天發表「消防形象月曆」，發表會上參與拍攝的消防猛男一起擺出帥氣姿勢拍照。記者蔡家蓁／攝影

不讓台灣的消防局猛男月曆專美於前，金門縣消防局今天也發表「消防形象月曆」，由消防隊員們擔任各月份模特兒並加註防火宣導標語，還邀請到金門高中健美社一起入鏡，拍攝內容展現消防專業、體態健美及健身等元素，不少人看完後都說，超養眼！

此次消防員與金門高中健美社合拍的「消防形象月曆-力與美的邂逅」，由消防局第一大隊副大隊長戴紹恩發想，他說，在今年初就開始籌備，因為疫情關係，延到最近才完成，他與金門高中健美社教練吳哲昀相互討論，兩人覺得消防工作需負重、搬運、長時間滅火及救援，對於體力、肌耐力方面之負荷甚鉅。

在兩人構思下，決定透過月曆拍攝，讓各界看見金門高中健美社近年的豐碩成果，也突顯消防人員於忙碌工作之餘，仍不斷自主鍛鍊體、技能，展現良好體魄，以因應繁重的消防工作。

今天上午在金城分隊進行消防月曆發布會，現場邀集月曆拍攝model們與各自所代表的月份版面進行合影，大家也分享平日的訓練心得，消防員們都說，希望藉此機會宣導消防車輛、救災器材及相關防災知識。

因為預算有限，此次金門的「消防形象月曆」僅限量200份，但開放民眾免費電子下載，即日起，民眾可搜尋加入「金門縣消防局」臉書粉絲專頁免費下載完整電子檔（網址：https://www.facebook.com/kinmen119）。

今天到場的金門高中健美社也表示，很榮幸社員能參加此次的月曆拍攝，希望透過這樣的交流，讓消防員們從科學化的訓練中了解執行救災救護需要的各類體能(爆發力、力量、肌耐力、肌力)，並維持自我體能及正確的發力姿勢，進而預防職業傷害。

金門縣消防局第一大隊大隊長陳叁奇表示，盼此舉能帶起消防員健身風氣，使同仁們具備更充分的體力和肌力，除了能提升救災救護的效率，更可進而保護自身身體，減少同仁因出勤受傷的機率。希望透過此次消防形象月曆發布，除了能向外推展防火防災知識外，也讓更多人看見消防人員平時為了守護民眾生命財產，所付出的努力不懈與辛勞。

也參與「消防形象月曆」拍攝的金門高中健美社學生與教練也到場參與發布會。記者蔡家蓁／攝影
也參與「消防形象月曆」拍攝的金門高中健美社學生與教練也到場參與發布會。記者蔡家蓁／攝影
不讓台灣的消防局猛男月曆專美於前，金門縣消防局今天也發表「消防形象月曆」，發表會上參與拍攝的消防猛男與辣妹一起合影。記者蔡家蓁／攝影
不讓台灣的消防局猛男月曆專美於前，金門縣消防局今天也發表「消防形象月曆」，發表會上參與拍攝的消防猛男與辣妹一起合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣消防局今天發表「消防形象月曆」，發表會上頂著寒風，參與拍攝的消防猛男配合拍照。記者蔡家蓁／攝影
金門縣消防局今天發表「消防形象月曆」，發表會上頂著寒風，參與拍攝的消防猛男配合拍照。記者蔡家蓁／攝影
金門縣消防局今天發表「消防形象月曆」，第一大隊副大隊長戴紹恩在受訪時暢談發想過程。記者蔡家蓁／攝影
金門縣消防局今天發表「消防形象月曆」，第一大隊副大隊長戴紹恩在受訪時暢談發想過程。記者蔡家蓁／攝影
不讓台灣的消防局猛男月曆專美於前，金門縣消防局今天也發表「消防形象月曆」。圖／金門縣消防局提供
不讓台灣的消防局猛男月曆專美於前，金門縣消防局今天也發表「消防形象月曆」。圖／金門縣消防局提供
金門消防隊員在平日辛苦的勤務下，也利用閒暇時積極健身。記者蔡家蓁／攝影
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金門 月曆 消防員

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