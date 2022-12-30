「七賢‧安居社宅動土 近2千坪公益空間居全國之最

高雄「城中城」去年10月大火，高雄市政府進行跨區區段徵收，爭取在七賢國中舊址興建社宅優先租給受災戶，統包工程今早動土，將蓋606戶，公益設施高達1948坪，居全國之最，未來不僅城中城受災戶受惠，鄰近住戶亦能共享。

「七賢・安居」社宅位於市中一路及賢中街，由國家住都中心規畫興建，將斥資近35.8億，興建地下3層，地上17層社宅。規畫單房、雙房及3房3種房型共606戶，預計2028年完工。

城中城去年10月發生大火後，高市府採跨區區段徵收方式，爭取到國家住都中心在七賢國中舊址興建社宅，火速在60天內即拆完校舍等地上物。此案不僅優先租給城中城受災戶，也建置1948坪含青創空間、全齡運動中心、托嬰、日照中心等公益設施，開放鄰近社區共享，國家住都中心執行長黃景茂說，「七賢・安居」雖不是高市最大規模社宅，卻是全國擁有最大坪數公益設施的社宅。

「這棟社宅完工後，如期實現我們的承諾」，高雄市長陳其邁表示，高市府至今由首長分工持續定期關懷城中城受災戶，社工也一對一陪伴，「七賢安居」社宅的興建，別具意義。

陳其邁說，高市至今年底，已達成7009戶的社宅興建目標，未來4年希望達1萬5千戶，社宅的功能保障居住權外，相關社福設施也提供大家好的生活環境。未來市府會善用囤房稅，讓社宅租金從8折再往下調，居民負擔更低，青年可以低租入住，更多弱勢者受到最好的照顧。他也半開玩笑地說，希望國家住都中心加速興建「七賢・安居」，讓他卸任前能主持啟用。