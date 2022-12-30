禁放炮竹煙火賀年、飆沙灘車 墾丁元旦連假嚴查取締

墾丁國家公園是南台灣旅遊地勝地，相對溫暖的氣候也是冬季避寒首選地；元旦連假將至，有鑑於每年到墾丁迎曙光、送夕陽的遊客眾多，在高遊憩活動壓力下，常發生脫序遊憩行為，針對準備在連假大賺一筆的非法沙灘車業者，墾管處已在進入口架設路障和告示，另對遊客在沙灘燃放爆竹煙火慶賀新年的行為，警方都將加強巡邏取締。

墾管處副處長許書國說，每到大假日，特別是元旦和農曆年，遊客入夜後會到公共沙灘放爆竹煙火賀新年，伴隨丟棄飲料罐、衛生紙、菸蒂等垃圾，這些行為將汙染美好環境景觀並影響其他遊客的感受；墾丁國家公園環境為海岸丘陵地形，正值東北季風帶來的落山風乾冷冬季，若任意燃放爆竹煙火，火源容易會造森林野火的災害，且四處飛散的煙火垃圾在沙灘上，更是破壞環境景觀與清潔。

他說，國家公園法第13條第八款第6目公告禁止事項「禁止從事燃放爆竹煙火之行為 」取締，違者第1次處罰1500元，任意丟棄垃圾汙染環境行為，將依國家公園法第13條第6款規定「任意拋棄果皮、紙屑或其他污物」取締，違者第1次也處罰1500元；為維護墾丁國家公園環境安寧與預防山林野火災害，元旦期間與警方加強巡護區內沙灘及遊憩區，嚴格取締違規燃放爆竹煙火行為。