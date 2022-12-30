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禁放炮竹煙火賀年、飆沙灘車 墾丁元旦連假嚴查取締

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
墾管處已在沙灘車業者進入墾丁南灣山區及石牛溪區域路口架設路障和告示，呼籲遊客勿在從事沙灘車遊憩活動，違者業者及遊客皆罰3000元。圖／墾管處提供
墾管處已在沙灘車業者進入墾丁南灣山區及石牛溪區域路口架設路障和告示，呼籲遊客勿在從事沙灘車遊憩活動，違者業者及遊客皆罰3000元。圖／墾管處提供

墾丁國家公園是南台灣旅遊地勝地，相對溫暖的氣候也是冬季避寒首選地；元旦連假將至，有鑑於每年到墾丁迎曙光、送夕陽的遊客眾多，在高遊憩活動壓力下，常發生脫序遊憩行為，針對準備在連假大賺一筆的非法沙灘車業者，墾管處已在進入口架設路障和告示，另對遊客在沙灘燃放爆竹煙火慶賀新年的行為，警方都將加強巡邏取締。

墾管處副處長許書國說，每到大假日，特別是元旦和農曆年，遊客入夜後會到公共沙灘放爆竹煙火賀新年，伴隨丟棄飲料罐、衛生紙、菸蒂等垃圾，這些行為將汙染美好環境景觀並影響其他遊客的感受；墾丁國家公園環境為海岸丘陵地形，正值東北季風帶來的落山風乾冷冬季，若任意燃放爆竹煙火，火源容易會造森林野火的災害，且四處飛散的煙火垃圾在沙灘上，更是破壞環境景觀與清潔。

他說，國家公園法第13條第八款第6目公告禁止事項「禁止從事燃放爆竹煙火之行為 」取締，違者第1次處罰1500元，任意丟棄垃圾汙染環境行為，將依國家公園法第13條第6款規定「任意拋棄果皮、紙屑或其他污物」取締，違者第1次也處罰1500元；為維護墾丁國家公園環境安寧與預防山林野火災害，元旦期間與警方加強巡護區內沙灘及遊憩區，嚴格取締違規燃放爆竹煙火行為。

墾丁國家公園依法禁止騎乘沙灘車，但每人最高罰3000元，業者在利之所趨下繼續營業，墾丁國家公園境內有近10家業者經營沙灘車，數量逾百輛，路線包括墾丁牛石溪和恆春赤牛嶺，行駛路線包括國有和私有農林地，元旦連假又蠢蠢欲動； 墾管處強調持續取締外，已在進入口架設路障和告示，呼籲遊客勿在南灣山區及石牛溪區域從事沙灘車遊憩活動，違者業者及遊客皆罰3000元。

元旦連假期間，墾管處和警方將強力取締入夜後到公共沙灘放爆竹煙火賀新年行為。圖／墾管處提供
元旦連假期間，墾管處和警方將強力取締入夜後到公共沙灘放爆竹煙火賀新年行為。圖／墾管處提供
墾管處已在沙灘車業者進入墾丁南灣山區及石牛溪區域路口架設路障和告示，呼籲遊客勿在從事沙灘車遊憩活動，違者業者及遊客皆罰3000元。圖／墾管處提供
墾管處已在沙灘車業者進入墾丁南灣山區及石牛溪區域路口架設路障和告示，呼籲遊客勿在從事沙灘車遊憩活動，違者業者及遊客皆罰3000元。圖／墾管處提供

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