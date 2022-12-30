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影／大寮槍擊案遭譏「我有槍我驕傲」陳其邁：加強肅槍

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
大寮昨天傳槍擊案，高雄市長陳其邁指已全力緝凶中。記者王昭月／攝影
大寮昨天傳槍擊案，高雄市長陳其邁指已全力緝凶中。記者王昭月／攝影

高雄市再傳槍響，疑是製毒黑吃黑，造成一死一傷，高雄市議員李雅靜譏斥高雄槍枝氾濫，「我有槍，有驕傲」，議員黃文益也強調肅槍很重要，高雄市長陳其邁說，昨天這起槍擊案已掌握特定對象全力緝凶，高市掃槍掃毒都持續進行，務必落實槍枝掃蕩相關工作。

高雄治安再因槍擊案亮紅燈，議員忍不住譏諷「我有槍，我驕傲」，高市長陳其邁今早出席「七賢・安居」社宅動土典禮，指大寮槍擊案警方已掌握特定對象，正在全力緝凶，細節由警察局說明，他已下令在最短時間內逮捕凶嫌，也請警方在逮捕過程注意自身安全，大膽使用警械。

針對議員反映高雄槍枝氾濫一事，陳其邁說，每發生槍擊案，警方都在很短時間破案，警察同仁冒著危險出身入死，應給基層肯定，打擊犯罪、維護治安，掃槍掃毒等工作都持續進行中，也務必全力壓制歹徒， 並加強落實槍枝掃蕩工作。

高市議員李雅靜表示，高雄又響起槍聲，且是槍擊命案！明知槍擊案在高雄破案速度快、破案率非常高，為什麼還是有這麼多人持槍犯案，且一件比一件兇狠！難道槍枝氾濫到隨時隨地都能掏出來開槍的地步？難道在高雄「我有槍我驕傲」？陳其邁市長操盤正副議長選舉已經得手，該收心了！要正視槍枝氾濫的嚴重性，把心思放在改善治安，補上破洞的社會安全網，還給市民安全的生活環境！

「迅速破案，安定民心」，民進黨議員黃文益表示，槍枝泛濫真的有點離譜，沒有處理好，流竄到社會會很麻煩，應從源頭設法管制，否則從源頭一直製造槍枝，將會抓不勝抓。

槍枝 議員 槍擊 陳其邁

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