高雄槍擊案接二連三 議員內疚「連我都覺得很抱歉」

高雄大寮昨日發生槍擊案造成一死一傷，國民黨議員李雅靜、邱于軒紛紛質疑槍枝是否氾濫，邱以在地議員身分發言，對於治安敗壞感到內疚。高市議會黨團總召陳美雅也表示，市長陳其邁代理民進黨黨主席，但高雄的工安、治安事件層出不窮，陳其邁要專心回歸市政，不要關心黨務勝於市政，還給高雄市民安全、安心的生活。

林園、大寮選區議員邱于軒指出，11月大寮發生台88快速道路槍擊案、12月初林園又發生民宅遭轟六槍，昨天大寮的「行刑式」槍擊案更是驚悚，治安敗壞讓在地議員的她深感內疚，覺得對民眾很抱歉。

邱說，此次發生槍案的廠房疑為製毒工廠，無獨有偶，今年5月調查局才在大寮江山破獲300坪製毒工廠，為何「槍案」+「製毒」都發生在大寮，她知道基層員警很辛苦，但再不嚴格執法、嚴加防範，只怕「毒品」和「槍擊」會越來越猖狂。

「高雄又傳出了槍擊案件，讓市民生活安心、安全，難道這麼困難嗎？」議員陳美雅表示，高雄即將舉辦跨年晚會，農曆春節又要來臨，市府應立即處理民生議題、勞工安全與治安等議題