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高雄港今年營收破80億 第七貨櫃中心明年5月啟動

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄港今年貨櫃裝卸量為945-950萬TEU，營收預計達80.21億元。圖／港務公司提供
高雄港今年貨櫃裝卸量為945-950萬TEU，營收預計達80.21億元。圖／港務公司提供

今年又是海運業豐收的一年，高雄港今年貨櫃裝卸量為945-950萬TEU，雖然較110年減少，但在多元化業務經營下，111年營收預計達80.21億元，較110年同期成長6.83％。港務公司指出，高雄港第七貨櫃中心預計在明年（112年）5月啟動第一期營運作業，鞏固高雄港貨櫃樞紐港地位。

第七貨櫃中心啟用恐衝擊地方聯外交通，「高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道開闢工程」已於今年11月動工，預定2023年完工，西起台機路經大業北路、中鋼路、沿海二路、沿海三路止，全長8.28公里。

高雄港110年營收75.08億元、今年預計成長至80.21億。臺灣港務公司董事長李賢義表示，全年受供應鏈危機及需求減緩等因素干擾下，預估今年高雄港貨櫃裝卸量945-950萬TEU，較110年減少約35-40萬TEU（減幅約3.7-4.2％），雖然貨櫃量減少，但在多元化經營有許多實績，營收成長。

今年度營運成效包含萬海航運公司預定進駐第五貨櫃中心79-81號碼頭；洲際一期後線34公頃倉儲物流用地調整為離岸風電發展基地，由華新麗華公司及銘榮元新能源公司簽約進駐；高雄港洲際二期碼頭S17碼頭及S16、S17後線土地與油駁碼頭約10公頃用地招商。

打造水岸觀光環境部分，倉7-10庫及其周邊場地配置餐飲、運動休閒及觀光產業，25家廠商及70個品牌進駐；愛河灣遊艇碼頭A區的亞果公司已經在今年12月正式營運，可提供87席遊艇泊位。此外，安平港離岸風電業務、布袋港旅客服務中心、澎湖港馬公港埠大樓旅館部均已招商。

港務公司指出，高雄港與長榮公司合作，第七貨櫃中心第一期S5至S3B碼頭及部分後線場地進入整備階段，預計112年5月啟動第一期營運作業，持續深耕高雄港作為東亞地區轉運基地。另配合高雄亞灣計畫及解封後國門開啟，國際郵輪將在112年3月重新到港，將辦理高雄港旅運中心辦公及商業空間招商進駐作業。

高雄港 碼頭 遊艇

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