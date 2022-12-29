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高雄鳳山「藏美東京都」 導入五星級飯店生活服務

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
藏美東京都3棟品字型塔樓設計，瞄準首購及首換族，光是預留建造景觀花園的用地就規畫1388坪在台北已可蓋3個建案。記者王昭月／攝影
藏美東京都3棟品字型塔樓設計，瞄準首購及首換族，光是預留建造景觀花園的用地就規畫1388坪在台北已可蓋3個建案。記者王昭月／攝影

居家享有住五星級飯店的生活服務不是「夢事」，國揚集團漢來大飯店旗下的漢來國際物業管理公司今午與藏美建設簽約，將進駐雙方在高雄鳳山93期重劃區合建的「藏美東京都」建案成為住戶的生活顧問，開創不同的美學生活模式。

藏美建設執行副總經理徐開民今午與國揚集團協理王正怡、漢來國際物業管理顧問公司總經理陳依文簽約，委託漢來國際物管公司擔任「藏美東京都」住戶的生活顧問，運用社區公共建設規畫各式講座、課程及休閒娛樂進行總體營造，帶入星級飯店的生活品質。

「藏美東京都」建案約2160坪，是鳳山93期重劃區內最大規模的建案基地，周邊以藍色鋼構搭建中的是全新的工協市場，未來將有600攤商進駐，基地正對面是8萬坪充滿綠意的城市公園，造就無限棟距，咖啡色建物是高市府規畫全齡照護的長照中心，生活機能完善。

徐開民說，「藏美東京都」生活機能原就不錯，不遠處尚有媲美國家兩廳院的衛武營；日本三井明年LaLaport及鳳山火車站旁的也近在呎尺，人口稠密的鳳山區正在蛻變中。

2020年藏美建設相中此地的開發優勢，與國揚集團在15家公司中，以每坪52.45萬、高於行情的價碼搶標土地，再找李祖原等國際設計團隊參與建築，預計推出427戶，規畫20坪到40坪產品，3棟品字型塔樓設計，瞄準首購及首換族，光是預留建造景觀花園的用地就規畫1388坪，徐開民指在台北已可蓋3個建案！

藏美建設不只對標地志在必得，還冀望成為指標建築，包括室內設計即找洲際酒店同一設計師，軟體上找漢來合作，提供住戶飯店式生活服務。漢來國際物管總經理陳依文指出，漢來國際物管在高雄提供生活服務的首案是豪宅「國硯」，第二案是「藏美東京都」，屆時會幫住戶規畫涵蓋廚藝教學、花藝課程、調酒品茗、健康講座等課程，復刻五星級酒店頂級享受，創造不一樣的生活模式。

「藏美東京都」建案將運用社區的媽媽教室（見圖）等公設，由漢來國際物管公司規畫各式講座、課程及活動，充實生活內涵。圖／藏美建設提供
「藏美東京都」建案將運用社區的媽媽教室（見圖）等公設，由漢來國際物管公司規畫各式講座、課程及活動，充實生活內涵。圖／藏美建設提供
藏美執行副總經理徐開民（中）今與國揚集團協理王正怡（左）、漢來國際物管公司總經理陳依文（右）簽約，委託漢來國際物管擔任住戶的生活顧問。記者王昭月／攝影
藏美執行副總經理徐開民（中）今與國揚集團協理王正怡（左）、漢來國際物管公司總經理陳依文（右）簽約，委託漢來國際物管擔任住戶的生活顧問。記者王昭月／攝影

衛武營 火車站 重劃區

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