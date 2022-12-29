上任首發 高市副議長曾俊傑上山慰問火災受災戶

高雄市議會正副議長12月25日就職，選前引發退黨爭議的副議長曾俊傑今天偕同原民議員陳幸富前往那瑪夏關懷火災受災戶，代表議會捐贈10萬元慰問金。曾俊傑表示，冬季氣候寒冷，不捨火警導致住宅變成斷垣殘壁，今日代表議會上山關懷，以實際行動幫助受災戶度過寒冬與難關。

山區住民冬季有燒材取暖習慣，任由木料徹夜燃燒不熄火。本月26日，那瑪夏瑪雅段一戶民宅疑因取暖不慎釀成大火，因火勢十分兇猛，78歲湯姓婦人逃出火場，卻沒有電話可報案，步行2公里請親友求助報案，返家時住宅已成斷垣殘壁，只見焦黑一片。

災後湯姓婦人暫住次子住家，燒毀房舍等待重建，高市議會透過議員陳幸富轉知災情，今早副議長曾俊傑率議會同仁上山關懷湯婦，致送10萬元慰問金。