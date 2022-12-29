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金門沖繩包機首航 注入觀光新活力

中央社／ 金門縣29日電

金門沖繩包機首航今天啟航，124名日本旅客和179名金門旅客參與。縣府表示，期盼建立金門沖繩常態包機，為金門觀光注入國際旅客新活力，並為民眾出國提供便捷的交通方式。

124名日本旅客下午搭乘虎航抵達金門尚義機場，受到熱烈歡迎。縣府觀光處長張瑞心說，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，邊境解封也進入最後階段，縣府為開啟旅遊新面向，拓展廣度的旅遊發展，規劃包機直航，互送旅客；縣府也攜手地區觀光業者衝刺國際旅遊市場，向國外推介行銷金門旅遊產品。

張瑞心說，金門有與沖繩相同的慢活舒適旅遊環境，以及文化信仰、戰地景觀等，地方標誌性風獅爺與沖繩招福獅SHISA也有異曲同工之妙，沖繩更是台灣民眾旅遊首選之一，藉由這次包機互航，盼能讓日本旅客了解金門不一樣的風貌，感受到和其他地方不同的慢活旅程。

張瑞心說，期許透過金沖航線常態化，擴展更多國際客源。此外，縣府也致力打造金門成為國際觀光休閒島，包括培訓雙語解說人力、建構雙語旅遊環境及強化國際旅遊行銷等，招攬國際旅客來金門旅遊，打造金門成為國際觀光休閒島嶼。

金門、沖繩包機首航今天分別自金門尚義機場、沖繩那霸機場啟航，由虎航執行。兩地旅客各將進行4天3夜行程，金門行程包括山后民俗文化村、獅山砲陣地、陳景蘭洋樓、太湖漂浮斑馬線等，並體驗試吃金門貢糖和麵線；沖繩遊程將走訪海洋博公園、琉球王朝首里城遺跡等。

金門 沖繩

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