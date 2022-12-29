2個月3起槍擊…藍議員籲陳其邁收心：難道高雄是我有槍我驕傲？

高雄大寮上月發生槍擊案，今天下午又傳槍響，另外林園本月也有一起槍擊案，光林園警分局轄區在近2個月已經發生3起槍擊案。國民黨議員李雅靜質疑，高雄槍枝氾濫到隨時隨地都能掏出來開槍的地步，難不成高雄「我有槍我驕傲」，高市議會正副議長選舉已經得手，市長陳其邁應該要收心，快點來補社會安全網破洞。

今天下午4點多，大寮區保福路傳出槍擊，兩名男子受傷，其中一人傷重不治。此外，11月8日台88快速道路大寮路段下發生槍擊案，歹徒狂開15槍，12月12日林園也發生16歲少年開槍案。

議員李雅靜指出，高雄今天又響起槍聲，而且是槍擊命案，高雄槍擊案的破案速度快，破案率也非常高，為何仍有這麼多人持槍犯案，而且一件比一件兇狠，高雄槍枝氾濫到隨時隨地能掏出來開槍的地步，難道是「我有槍我驕傲」。