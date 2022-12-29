高鐵南延與高屏2快平行共構 屏縣府請中央速定案推動

交通部長王國材昨在立法院備詢，提及高鐵延伸屏東部分路線，將與高雄－屏東間東西向第二條快速道路（簡稱高屏2快）共用路廊，屏東縣府表示，屏東縣民只期盼高鐵重大交通建設期程不要延遲，讓高鐵早日進入屏東，帶動地方發展。

屏東縣政府表示，交通部鐵道局正進行高鐵延伸屏東計畫綜合規畫與第二階段環境影響評估，規畫過程中，考量環境影響與地方民意，交通部已研擬替代方案，即高雄市仁武區路段與高屏2快共用路廊，經檢討將可降低拆遷需求及縮短路線長度，亦可避免影響後勁溪防洪排水與仁武區產業發展，有利加速計畫後續推動期程。

屏縣府指出，該方案縣府曾與交通部討論，因相關調整並未改變屏東端的路線與高鐵屏東站位置，縣府尊重交通部規畫，由交通部提報行政院審議中。

屏縣府指出，為爭取屏東交通平權，高鐵早日進入屏東的立場始終不變，亦表達對高鐵進入屏東行經路線安全問題應重視，將持續促請交通部審慎規畫、加速辦理，以回應在地鄉親的需求。