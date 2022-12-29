快訊

蔡總統31日召開國安會議聚焦2大議題 元旦談話說明

高雄行刑槍擊案…2男頭部中彈1死1命危 警在現場發現詭異點

「2024政治人物信任度」民調吊車尾 朱立倫說話了

高鐵南延與高屏2快平行共構 屏縣府請中央速定案推動

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府表示，屏東縣民只期盼高鐵重大交通建設期程不要延遲，讓高鐵早日進入屏東，帶動地方發展。圖為高鐵左營站。記者劉星君／攝影
屏東縣府表示，屏東縣民只期盼高鐵重大交通建設期程不要延遲，讓高鐵早日進入屏東，帶動地方發展。圖為高鐵左營站。記者劉星君／攝影

交通部長王國材昨在立法院備詢，提及高鐵延伸屏東部分路線，將與高雄－屏東間東西向第二條快速道路（簡稱高屏2快）共用路廊，屏東縣府表示，屏東縣民只期盼高鐵重大交通建設期程不要延遲，讓高鐵早日進入屏東，帶動地方發展。

屏東縣政府表示，交通部鐵道局正進行高鐵延伸屏東計畫綜合規畫與第二階段環境影響評估，規畫過程中，考量環境影響與地方民意，交通部已研擬替代方案，即高雄市仁武區路段與高屏2快共用路廊，經檢討將可降低拆遷需求及縮短路線長度，亦可避免影響後勁溪防洪排水與仁武區產業發展，有利加速計畫後續推動期程。

屏縣府指出，該方案縣府曾與交通部討論，因相關調整並未改變屏東端的路線與高鐵屏東站位置，縣府尊重交通部規畫，由交通部提報行政院審議中。

屏縣府指出，為爭取屏東交通平權，高鐵早日進入屏東的立場始終不變，亦表達對高鐵進入屏東行經路線安全問題應重視，將持續促請交通部審慎規畫、加速辦理，以回應在地鄉親的需求。

屏東縣政府 交通部長 高鐵

延伸閱讀

元旦假期到屏東 停車資訊報你知

安坑輕軌改善缺失報履勘 地方盼過年前能通車

12月中旬寒流農損累計6718萬元 屏東占9成3

屏東推寵物友善空間 元旦起招募各行各業踴躍加入

相關新聞

2個月3起槍擊…藍議員籲陳其邁收心：難道高雄是我有槍我驕傲？

高雄大寮上月發生槍擊案，今天下午又傳槍響，另外林園本月也有一起槍擊案，光林園警分局轄區在近2個月已經發生3起槍擊案。國民...

上任首發 高市副議長曾俊傑上山慰問火災受災戶

高雄市議會正副議長12月25日就職，選前引發退黨爭議的副議長曾俊傑今天偕同原民議員陳幸富前往那瑪夏關懷火災受災戶，代表議...

高雄跨年要跨兩次！打造雙面舞台 跨年夜可容逾30萬人

僅剩2天就要跨年，高雄市今年首創跨年跨兩次，12月31日「亞灣未來市」跨年演唱會重返高雄夢時代，更打造「雙面舞台」，可容...

陳美雅接任高市議會藍營總召 白喬茵、許采蓁當副手

高市議會民進黨團總召由江瑞鴻擔任，國民黨議會黨團總召由資深議員陳美雅出任，黨部主委許福明今天頒發證書。國民黨團指出，前任...

大崗山舊水泥礦區遭堆廢棄物 高市府通知國產署清理

有民眾在高雄市大崗山舊水泥礦區發現大量廢鐵桶、塑膠地墊、輪胎等廢棄物。高雄市政府表示，去年已通知地主國產署清理，但因位於...

高雄YouBike 2.0優惠 明年底前學生前半小時免費騎

高雄YouBike服務再進化，市府交通局表示，啟用迄今已突破2500萬人次使用，去年8月推出學生前30分鐘免費騎車優惠後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。