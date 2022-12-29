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立院社福衛環考察澎湖重症醫療 見證在地成果

中央社／ 澎湖縣29日電

立法院社福及衛生環境委員會召委邱泰源等人，今天抵澎考察三總澎湖分院與部立澎湖醫院的急重症及傳染病應變機構的醫療服務，達到醫學中心等級，增加民眾在地就醫信任感，給予高度肯定。

立院社福及衛生環境委員會召委邱泰源及楊曜2位委員關心澎湖離島重症醫療現況，今天在衛福部次長石崇良、長照司司長祝健芳、軍醫局醫計處長吳佳駿、澎湖縣政府衛生局長陳淑娟等人陪同下，分別前往三總澎湖分院與部立澎湖醫院，聽取施宇隆與匡勝捷2院長的澎湖醫療與長照等簡報，並分赴放射科、心導管室及潛醫科等醫療裝備參訪，對所有醫療人員的離島辛勞奉獻，表示肯定。

施宇隆表示，國防部推動澎湖「在地化醫療」，短短5年內，除了新購及汰換醫裝計130項197件外，更投入高階心導管室與高階磁振造影掃描儀（MRI）等醫療設備裝，達到醫學中心等級，其中微創胸腔鏡與心導管介入性手術均超過200例，讓澎湖鄉親享有本島醫療水平服務。

匡勝捷表示，澎湖65歲以上人口近17%，長照住宿型機機構需求758床，尚不足439床，未來新建綜合醫療大樓後可獲改善，並延攬醫事人力留任澎湖，提升醫療照護量能，其中，心血管攝影室102年成立，108年通過急性心症重度級能力，截至今年11月止，共執行完成1477人的手術，讓民眾在地醫療獲得保障。

邱泰源表示，感謝三總分院、衛生福利部、澎湖縣政府及在地所有的開業醫師的支持與守護，澎湖鄉親才能減少往返本島就醫的困擾，政府有責任提供所有國人的健康保障，身處外離島應獲得更多照顧，在考察澎湖分院與部立澎湖醫院，見證到各單位用心及努力。

澎湖縣 衛生局 長照

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