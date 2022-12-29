高雄跨年要跨兩次！打造雙面舞台 跨年夜可容逾30萬人

僅剩2天就要跨年，高雄市今年首創跨年跨兩次，12月31日「亞灣未來市」跨年演唱會重返高雄夢時代，更打造「雙面舞台」，可容納逾30萬人。高雄市長陳其邁今視察時說，今年特色是雙舞台、雙跨年、雙煙火，希望全國民眾一起來跨年，高雄不僅卡司堅強，還有山、海、港景等特色，邀請全國民眾把跨年的三天兩夜留給高雄。

除了雙面舞台特色，市府更打造中華路和成功路之間的專屬通道，民眾可往返「進行式」、「未來式」兩舞台。陳其邁今下午至現場視察，也聽取交通局、捷運局、文化局、警察局等局處簡報。

為加強疏運跨年人潮，31日下午五點後輕軌「夢時代站」及「凱旋中華站」不上、下客。市府交通局表示，輕軌一班次輸運量約為250人，經過過去大型活動經驗，輕軌對於流動式人潮如2022台灣燈會、2022台灣文博會、台灣設計展等，可肩負活動疏運，但對於跨年散場的瞬間大量人潮，則會讓民眾排隊久候。呼籲民眾多搭乘捷運，末班車為1月1日凌晨兩點。

另，跨年當天亞灣區周邊區域道路自12月31日15時至2023年1月1日1時30分，實施3階段交通管制，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。