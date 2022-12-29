元旦假期到屏東 停車資訊報你知

元旦連續假期自今年12月31日到112年1月2日，共3天，屏東警分局為因應旅遊人車潮，針對屏東市旅遊熱點規劃交通疏導措施，公布周邊停車資訊，以利出遊民眾提早規劃。

警方表示，屏東縣民公園及屏東勝利星村為屏東市著名觀光景點，由和生路(台1線)開車到屏東縣民公園遊玩的民眾，可以將車輛停放在附設的小汽車停車場(含8格遊覽車停車格)，從屏東工業區來的車輛可停放於工業六路附設小汽車停車場，由復興路（台27線）來的民眾可停放於台糖街路邊停車場。自復興路/復興南路（台27線）來的機車用路人可停放於附設機車停車場，從台糖街來則可停放台糖街路邊機車停車場。

另外，屏東勝利星村園區周邊勝利路、中山路、青島街都設有汽、機車路邊停車格，汽車可停放博愛路與青島街口的停車場，以及忠孝路與青島街口的青創聚落路外停車場，周邊也另設有替代停車場可供停放，而機車則可停放位於勝利路與重慶路的停車場。