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元旦假期到屏東 停車資訊報你知

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

元旦連續假期自今年12月31日到112年1月2日，共3天，屏東警分局為因應旅遊人車潮，針對屏東市旅遊熱點規劃交通疏導措施，公布周邊停車資訊，以利出遊民眾提早規劃。

警方表示，屏東縣民公園及屏東勝利星村為屏東市著名觀光景點，由和生路(台1線)開車到屏東縣民公園遊玩的民眾，可以將車輛停放在附設的小汽車停車場(含8格遊覽車停車格)，從屏東工業區來的車輛可停放於工業六路附設小汽車停車場，由復興路（台27線）來的民眾可停放於台糖街路邊停車場。自復興路/復興南路（台27線）來的機車用路人可停放於附設機車停車場，從台糖街來則可停放台糖街路邊機車停車場。

另外，屏東勝利星村園區周邊勝利路、中山路、青島街都設有汽、機車路邊停車格，汽車可停放博愛路與青島街口的停車場，以及忠孝路與青島街口的青創聚落路外停車場，周邊也另設有替代停車場可供停放，而機車則可停放位於勝利路與重慶路的停車場。

警方表示，屏東市內已新建啟用5座立體停車場，新增1500個停車位，建議民眾事前透過手機下載「屏東好交通」、「Qparking」等App，以獲得即時交通狀況及停車資訊。

屏東警分局針對屏東市著名旅遊景點屏東縣民公園以及屏東勝利星村周邊規劃交通疏導勤務，以維行車順暢並防制交通事故發生。圖／屏東縣警局提供
屏東警分局針對屏東市著名旅遊景點屏東縣民公園以及屏東勝利星村周邊規劃交通疏導勤務，以維行車順暢並防制交通事故發生。圖／屏東縣警局提供
屏東警分局針對屏東市著名旅遊景點屏東縣民公園以及屏東勝利星村周邊規劃交通疏導勤務，以維行車順暢並防制交通事故發生。圖／屏東縣警局提供
屏東警分局針對屏東市著名旅遊景點屏東縣民公園以及屏東勝利星村周邊規劃交通疏導勤務，以維行車順暢並防制交通事故發生。圖／屏東縣警局提供
屏東警分局針對屏東市著名旅遊景點屏東縣民公園以及屏東勝利星村周邊規劃交通疏導勤務，以維行車順暢並防制交通事故發生。圖／屏東縣警局提供
屏東警分局針對屏東市著名旅遊景點屏東縣民公園以及屏東勝利星村周邊規劃交通疏導勤務，以維行車順暢並防制交通事故發生。圖／屏東縣警局提供
屏東警分局針對屏東市著名旅遊景點屏東縣民公園以及屏東勝利星村周邊規劃交通疏導勤務，以維行車順暢並防制交通事故發生。圖／屏東縣警局提供
屏東警分局針對屏東市著名旅遊景點屏東縣民公園以及屏東勝利星村周邊規劃交通疏導勤務，以維行車順暢並防制交通事故發生。圖／屏東縣警局提供
屏東警分局針對屏東市著名旅遊景點屏東縣民公園以及屏東勝利星村周邊規劃交通疏導勤務，以維行車順暢並防制交通事故發生。圖／屏東縣警局提供
屏東警分局針對屏東市著名旅遊景點屏東縣民公園以及屏東勝利星村周邊規劃交通疏導勤務，以維行車順暢並防制交通事故發生。圖／屏東縣警局提供
屏東警分局針對屏東市著名旅遊景點屏東縣民公園以及屏東勝利星村周邊規劃交通疏導勤務，以維行車順暢並防制交通事故發生。圖／屏東縣警局提供
屏東警分局針對屏東市著名旅遊景點屏東縣民公園以及屏東勝利星村周邊規劃交通疏導勤務，以維行車順暢並防制交通事故發生。圖／屏東縣警局提供
屏東警分局針對屏東市著名旅遊景點屏東縣民公園以及屏東勝利星村周邊規劃交通疏導勤務，以維行車順暢並防制交通事故發生。圖／屏東縣警局提供
屏東警分局針對屏東市著名旅遊景點屏東縣民公園以及屏東勝利星村周邊規劃交通疏導勤務，以維行車順暢並防制交通事故發生。圖／屏東縣警局提供
屏東警分局針對屏東市著名旅遊景點屏東縣民公園以及屏東勝利星村周邊規劃交通疏導勤務，以維行車順暢並防制交通事故發生。圖／屏東縣警局提供
屏東警分局針對屏東市著名旅遊景點屏東縣民公園以及屏東勝利星村周邊規劃交通疏導勤務，以維行車順暢並防制交通事故發生。圖／屏東縣警局提供

屏東縣 停車場 勝利星村 元旦

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