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陳美雅接任高市議會藍營總召 白喬茵、許采蓁當副手

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會國民黨團新任總召陳美雅，她允諾會加強協調溝通黨內外意見，嚴格監督市政。記者徐白櫻／攝影
高市議會國民黨團新任總召陳美雅，她允諾會加強協調溝通黨內外意見，嚴格監督市政。記者徐白櫻／攝影

高市議會民進黨團總召由江瑞鴻擔任，國民黨議會黨團總召由資深議員陳美雅出任，黨部主委許福明今天頒發證書。國民黨團指出，前任正副議長曾麗燕、陸淑美擔任黨團最高榮譽顧問，另有新科議員白喬茵、許采蓁等六人擔任副總召，展現國民黨整合團結的新氣勢。

高市議會國民黨議員28人，12月25日黨團會議決議陳美雅出任團總召，高雄市黨部今天召集委員會議，主委許福明正式頒發証書給陳美雅，另循傳統聘陳美雅為市黨部副主委。

黨團指出，李眉蓁、鍾易仲、白喬茵、許采蓁、王耀裕、鄭安秝等六人擔任副總召，另有書記長邱于軒、財務長陳玫娟及幹事長李雅芬。

總召陳美雅表示，國民黨團歷經正副議長選舉的風風雨雨及紛爭，此時接任總召責任重大，未來會加強協調溝通黨內與黨外，納入不同聲音，會以最堅強的作戰團隊，強力監督市政。

黨部主委許福明已請辭，尚未有接任人選，前議員童燕珍呼聲高。陳美雅說，新任主委將面臨立委及總統選舉的責任重大，童燕珍協調能力強、人和也好，她是黨部主委的好人選，不過目前新人選尚不清楚，她原則上採取開放心態，只要能夠認真為國民黨打拚，無私輔選未來立委及總統候選人，只要願意犧牲奉獻的人，應該都是值得推薦的好人選。

陳美雅 國民黨 議員 許采蓁 白喬茵

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