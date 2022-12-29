高雄YouBike 2.0優惠 明年底前學生前半小時免費騎

高雄YouBike服務再進化，市府交通局表示，啟用迄今已突破2500萬人次使用，去年8月推出學生前30分鐘免費騎車優惠後，使用人次已逾370萬人次，成為「通勤通學族群」最佳交通選擇。今天交通局加碼宣布，學生優惠將延長至明年12月31日。

上月起市府加碼投入YouBike2.0自行車及2.0E電動輔助自行車，除了公共自行車將達1萬輛，全市更累計建置達1200處租賃站。交通局示，電動輔助公共自行車廣受市民歡迎。12月已啟用200輛YouBike 2.0E，單日周轉率最高15次，預計明年1月1日再投入100輛2.0E營運，讓更多市民可享受此載具。

學生優惠目前平均每日高達1萬5千人次使用，為鼓勵學生族群培養綠色運具使用習慣，交通局今宣布，學生優惠將延長至明年12月底止，只要是高雄市籍學校大專院校以下在學學生持一卡通數位學生證、一卡通高雄學生認同卡或高雄兒童卡，租借高雄YouBike2.0享前30分鐘免費騎乘優惠。

交通局表示，除學生優惠外，一般民眾使用YouBike2.0也享有一卡通雙向轉乘公共運輸優惠、MeNGo定期票前30分鐘免費優惠，歡迎民眾多加利用，騎乘高雄市公共自行車，便利又減碳，一起守護地球。