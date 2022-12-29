屏東推寵物友善空間 元旦起招募各行各業踴躍加入

建構屏東縣寵物友善空間，屏東縣政府農業處招募業者加入取得寵物友善空間標章，從2023年1月1日起開放「屏東縣寵物友善空間標章」申請，鼓勵能夠讓寵物進入及具寵物友善相關服務之商家或業者踴躍申請，打造屏東成為寵物友善城市。

屏縣府指出，近年來飼養寵物人數逐年攀升，人口結構和生活形態的改變，寵物在現代人心目中扮演的角色愈來愈重要。

屏東縣是六都除彰化以外飼養犬貓數最多的地方，為方便養寵物的飼主及外地遊客帶著家中寵物到縣內各地旅遊、用餐甚至洽公，鼓勵所有設址或服務於屏東縣之機關、學校、公司及行號、行駛路線及營運範圍涵蓋屏東縣交通業者踴躍提出申請。