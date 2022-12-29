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屏東推寵物友善空間 元旦起招募各行各業踴躍加入

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府農業處招募業者加入取得寵物友善空間標章，打造屏東成為寵物友善城市。圖/屏東縣政府提供
屏東縣政府農業處招募業者加入取得寵物友善空間標章，打造屏東成為寵物友善城市。圖/屏東縣政府提供

建構屏東縣寵物友善空間，屏東縣政府農業處招募業者加入取得寵物友善空間標章，從2023年1月1日起開放「屏東縣寵物友善空間標章」申請，鼓勵能夠讓寵物進入及具寵物友善相關服務之商家或業者踴躍申請，打造屏東成為寵物友善城市。

屏縣府指出，近年來飼養寵物人數逐年攀升，人口結構和生活形態的改變，寵物在現代人心目中扮演的角色愈來愈重要。

屏東縣是六都除彰化以外飼養犬貓數最多的地方，為方便養寵物的飼主及外地遊客帶著家中寵物到縣內各地旅遊、用餐甚至洽公，鼓勵所有設址或服務於屏東縣之機關、學校、公司及行號、行駛路線及營運範圍涵蓋屏東縣交通業者踴躍提出申請。

屏縣府農業處長鄭永裕說，推動動物保護觀念，重視生命教育，宣導飼主責任及認養不棄養。自明年起推廣寵物友善空間，鼓勵縣內商家及交通業者可自屏東縣政府農業處網站(https://reurl.cc/OEnKjD)下載申請書提出申請，依據各商家可提供不同寵物友善服務，從開放寵物可以落地需牽繩、可上餐椅、供應寵物餐點、寵物專用餐具、提供寵物奔跑空間等均可提出申請，審查合格者將發給標章貼紙及立牌，積極攜手業者打造寵物的友善環境。

屏東縣政府農業處招募業者加入取得寵物友善空間標章，打造屏東成為寵物友善城市。圖/屏東縣政府提供
屏東縣政府農業處招募業者加入取得寵物友善空間標章，打造屏東成為寵物友善城市。圖/屏東縣政府提供

寵物 屏東縣政府 認養

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