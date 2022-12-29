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屏南快速道路研擬路廊出爐 公路局原則同意、地方盼加速

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
西部縣市往來台東與屏東恆春半島的車輛，匯集於省道台1線屏東枋寮以南路段，假日常塞車，屏東縣政府和恆春半島居民近年積極爭取興建屏南快速公路。記者潘欣中／攝影
西部縣市往來台東與屏東恆春半島的車輛，匯集於省道台1線屏東枋寮以南路段，假日常塞車，屏東縣政府和恆春半島居民近年積極爭取興建屏南快速公路。記者潘欣中／攝影

屏東縣政府爭取多年的屏南快速公路，交通部公路總局今年啟動可行性評估作業，12月28日辦理期中報告審查會議，會議結論「原則通過」，路廊分3個路段研擬，分別為潮州至枋寮以北的屏東平原路段、枋寮至枋山(楓港)、枋山(楓港)至恆春的丘陵路廊，接續趕辦期末報告。屏南地區縣議員和鄉鎮長籲請加快執行腳步，地方殷切期盼早日實現。

西部縣市往來台東與屏東恆春半島的車輛，匯集於省道台1線屏東枋寮以南路段，假日常塞車，屏東縣政府和恆春半島居民近年積極爭取興建屏南快速公路；公路總局今年初啟動屏南快速公路可行性評估，期初報告於8月底核定，28日提出期中報告，研擬的路廊也出爐，明年4月提期未報告，確定後再報行政院核定。

承辦的公路局第3區養護工程處說，路廊分3個路段研擬，分別為潮州至枋寮以北之屏東平原路段(簡稱A路段)，以及枋寮至枋山(楓港) (簡稱B路段)、枋山(楓港)至恆春(簡稱C路段)的丘陵路廊。

A路段經屏東平原東側研擬兩路廊，A1路廊由台88線東端延伸快速公路，往東經潮州、萬巒再往東南沿平原東側山麓經新埤、枋寮；A3路廊由國道3號南州交流道以南路段增設系統交流道，往東經新埤市區北側後，至185線再轉往南沿平原東側山麓經枋寮。路段B往南穿越山側丘陵區，路廊位於南迴鐵路以東，平行海岸線穿越丘陵區，經枋山、獅子鄉終點銜接至台9線及台26線止；路段C往南以隧道穿越後丘陵區後，經枋山、車城銜接至恆春市區南側台26線止。

竹田─恆春路廊(A1+B+C)行經潮州、萬巒、新埤、春日、枋寮、枋山、獅子、車城及恆春等地區，路廊長度約75公里，共設置8處交流道；南州-恆春路廊(A3+B+C)行經新埤、春日、枋寮、枋山、獅子、車城及恆春等地區，路廊長度約60公里，共設置6處交流道。粗估經費平均在1000億上下。

對於路廊出爐，屏南地區縣議員潘芳泉、盧玟欣、張榮志均指這條快速道路有其必要性，偏鄉醫療不如都會，也是緊急送醫的「救命路」，因有其行政流程，盼政府加速進行；恆春鎮長尤史經說，恆春半島居民2年前發起爭取快速路連署，感謝政府也聽進去了。

恆春 屏東縣政府 獅子

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