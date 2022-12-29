舊公園大翻新！ 高市府預告未來還有150座共融公園

高雄市政府投入逾10億元改造公園，朝向「區區有特色，處處是共融」目標，副市長林欽榮今主持小港1號公園改造啟用典禮，也預告未來4年還要新增150處特色共融公園。

小港1號公園是小港區首座完成改造的共融公園，後續還有漢民公園、坪鳳公園等兩大公園將啟用。1號公園面積1.36公頃，已有30多年歷史多項設施老舊。1號公園緊鄰小港老舊部落，港興里里長歐慧玲說，改造前不少設施已不堪使用，民眾漸漸不喜歡到公園休憩，公園面積很大，卻變成只有少數人活動的空間相當可惜。改造後不論是小孩、長輩、親子都有適合的設施，里民反應好。

林欽榮致詞表示，小港1號公園北臨小港區行政中心與小港區農會，附近有許多公寓住宅，屬於鄰里型公園，工務局養工處投入約2100萬元改造，由於公園位處小港區核心地帶，周邊商業、教育、行政、交通機能豐富，公園內還有地下停車場，改造後的公園會吸引更多民眾，成為一處地方共享的親子空間。

1號公園施工期長，工務局表示，過程中規畫2場公民參與活動，也透過小朋友的手作工作坊讓孩子表達意見。但在施工過程民眾仍有許多想法，為了尊重在地使用需求，逐步調整設計規畫。公園在既有地形地勢上做了不同強度的遊戲體健空間，包括地形小滑梯、攀爬斜網搭配人工草皮跑跑跳跳、沙坑遊戲板及回聲洞等。

遊戲區採分齡設計，坡間遊戲核心區適合較大的孩子，以安全多元為主軸設置坡地天梯、草丘滑梯及斜坡草皮獨立樁，中央細礫石坑則有攀網山及旋轉飛碟，讓孩童可發揮創意，也具有挑戰性。共融鞦韆區、體健區、健康步道等，也讓大人小孩同樂。

養工處表示，1號公園內有里民活動中心，園內還有高齡70歲的珍貴老樹「金龜樹」，在這次改造也特別保留。1號公園同時兼顧綠覆率和遊憩設施，也重新打造無障礙空間。