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葉匡時本想拆高捷美麗島站船型出口 網友也附和

聯合報／ 記者林巧璉王昭月／高雄即時報導
高雄前副市長葉匡時認為，高雄捷運美麗島站四個船型設計出口，阻擋且侵入後面商家的視線，成了擾民的「白象」（造價昂貴但無實際效用）。圖／翻攝自葉匡時臉書
高雄前副市長葉匡時認為，高雄捷運美麗島站四個船型設計出口，阻擋且侵入後面商家的視線，成了擾民的「白象」（造價昂貴但無實際效用）。圖／翻攝自葉匡時臉書

高雄前副市長葉匡時28日在臉書有感而發，指高雄捷運美麗島站除轉換捷運極不方便，「光之穹頂」設計華而不實，還有極為人詬病的四個船型設計出口，阻擋且侵入後面商家的視線，成了擾民的「白象」（造價昂貴但無實際效用），普遍希望拆除，他也找過設計師做了初步規畫，無奈後來離開高雄市政府，拆除案就胎死腹中。

葉匡時表示，高雄捷運美麗島站四個船型出口，玻璃材質的反光造成鄰近商家極大困擾，有些店面張貼出租公告相當時間了。此外出口旁的噴水池，也不再放水噴水，所謂美學的設計，與圓環四周的原來建物極不搭配。

他認為，交通建設首重安全及便利，在此前提基礎下，當然也要考慮設計美感。但絕不能本末倒置，為了設計美感而犧牲安全與便利。「光之穹頂」確實令人驚艷，但經過的行人幾乎都匆忙要搭捷運，有多少人會駐足欣賞呢？

四個船型出口也很漂亮，但設置的位子不對，顯得十分突兀，多花了很多錢，卻成了擾民的「白象」。現在很多地方政府在喊「城市美學」，希望政府的公共建設能少些花俏的美學，多些務實美學。

網友留言回應，「高雄的美，我真的無法感受」，「《花》而不實！花大錢又不切實際的建設一大堆」；「白天經過時，會感覺不管各個角度都會反射，刺眼的太陽」；「我在高雄居住近二十年，總認為那四個並不美觀」、「那個路口，是當年高雄美麗島事件的地點，從謝長廷到陳菊市長，大概都希望市民永誌不忘吧」、「這個捷運站跟周圍環境根本格格不入，一昧追求特色卻為附近帶來壓迫感」。

也有網友認為，城市建築不能只看功能，台灣的所有一切都太重視功能性、CP值。美麗島站這樣的設計或許對匆忙的旅客是沒功能的，但對於旅客來說確是重要的美學記憶點。

高雄前副市長葉匡時認為，高雄捷運美麗島站四個船型設計出口，阻擋且侵入後面商家的視線，成了擾民的「白象」（造價昂貴但無實際效用）。圖／翻攝自葉匡時臉書
高雄前副市長葉匡時認為，高雄捷運美麗島站四個船型設計出口，阻擋且侵入後面商家的視線，成了擾民的「白象」（造價昂貴但無實際效用）。圖／翻攝自葉匡時臉書
高雄前副市長葉匡時認為，高雄捷運美麗島站四個船型設計出口，成了擾民的「白象」（造價昂貴但無實際效用）。圖／翻攝自葉匡時臉書
高雄前副市長葉匡時認為，高雄捷運美麗島站四個船型設計出口，成了擾民的「白象」（造價昂貴但無實際效用）。圖／翻攝自葉匡時臉書

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